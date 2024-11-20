Домой «на щите»: в Одесской области прощаются с двумя Защитниками

«Балтщина снова в трауре»

Сегодня утром, 20 ноября, в Балской громаде простились со своим погибшим земляком – украинским воином Александром Моисеевым.

Не утолить боль от потерь и отчаяния – Балтщина снова в трауре… На щите возвращается домой наш земляк Александр Моисеев, который отдал свою жизнь за каждого из нас… Светлая память Александру и низкий поклон», – говорится в сообщении, обнародованном накануне на странице громады в Facebook.

В память о погибшем Защитнике сегодняшний день объявлен в громаде Днем траура.

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Еще одного бойца потеряла Арцизская громада

Еще одного Защитника потеряла и Арцизская громада. Как сообщили сегодня в Болградской районной военной администрации, младший сержант Сергей Франченко погиб на фронте 10 ноября 2024, выполняя боевое задание.

Сергей – уроженец Измаила (12 апреля 1983 года), но последние десять лет проживал в городе Арциз.

«Он был добрым, отзывчивым человеком, любящим мужем, заботливым отцом и верным другом. Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Сергея. Эта потеря – невыразимая боль для всей общины и района. Вечная память Герою Украины!», – сообщают в Болградской РВА.

Ранее сообщалось о гибели на фронте жителя Измаила, старшего сержанта Юрия Сергеева.