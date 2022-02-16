В «Окне жизни» одесского роддома оставили новорожденного

Вечером среды, 15 февраля 2022 года в «Окне жизни» одесского городского роддома №5, что на улице Маршала Говорова, оставили новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Оставленный в «Окне жизни» младенец – мальчик весом 3,2 кг. При нем также нашли детские вещи и записку. В записке говорилось, что малыш родился 15 января и не был зарегистрирован, а также сообщалось, когда малыша кормили в последний раз.

Как рассказал главный врач роддома №5 Игорь Шпак, после осмотра педиатром и оформления соответствующих актов ребенка перевели в детскую городскую больницу. Его состояние здоровья медики оценили как удовлетворительное, и в лечении малыш не нуждается.

Согласно регламенту, в больнице ребенок пробудет 7 дней, а затем его отправят в Дом малютки. Если в течение 2 месяцев родители малыша не одумаются и не захотят его вернуть, мальчика смогут усыновить.

Отметим, что это первый случай в 2022 году, когда в одесском «Окне жизни» оставили ребенка.

Как сообщала «Одесская жизнь», 22 октября 2021 года в «Окне жизни» одесского роддома №7 на улице Космонавтов оставили новорожденную девочку по имени Виктория.

Что такое «Окно жизни»?

Социальный проект «Окно жизни» работает в Одессе с 2012 года. Его основной задачей является защита прав новорожденных детей.

Первые боксы, где можно оставить новорожденного в безопасных для него условиях, причем совершенно анонимно и не опасаясь уголовной ответственности, были открыты в Одессе в 2012 году при роддоме №7 и при детской городской больнице №3. После в городе появились еще несколько таких «окон».

Все спасенные благодаря одесским «Окнам жизни» малыши в настоящее время усыновлены.

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