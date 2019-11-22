Колыбель надежды: как спасают младенцев одесские «окна жизни»

Бывает так, что малыш, только-только появившийся на свет, оказывается лишенным каких-либо прав. Более того, под угрозой оказывается сама жизнь младенца, если мама решила отказаться от него и оставить где-нибудь на улице, в парке, в подъезде. Спасать этих деток призваны так называемые «окна жизни» – специальные боксы при роддомах и больницах, где можно безопасно оставить ребенка. В Одессе таковых уже несколько. «Одесская жизнь» выяснила, как работают «окна жизни», какова судьба детей, попавших в беби-боксы, и что происходит с родителями отказников.

Шанс на жизнь

С 2012 года в Одессе начал работать социальный проект «Окно жизни», основной задачей которого является защита прав новорожденных детей.

«Окно жизни» представляет собой специально оборудованный отсек (бэби-бокс) для брошенных детей. Женщина, решившая отказаться от ребенка, может подойти к окну, нажать кнопку – откроется специально оборудованное отделение, куда можно положить ребенка. Спустя минуту в роддоме срабатывает сигнализация, медики открывают ключом окно изнутри и принимают малыша.

Возле «окна жизни» нет камер слежения и охраны. Женщина может сохранить полную анонимность и не будет преследоваться законом, так как оставляет ребенка в безопасных условиях.

В течение двух месяцев женщина может изменить свое решение об отказе от ребенка. Для этого ей нужно обратиться в учреждение, где был оставлен ребенок, и пройти процедуру верификации ее материнства.

Где найти «окна жизни» в Одессе?

в Детской городской клинической больнице №3, ул. Академика Заболотного, 26-а

в Родильном доме №7, ул. Космонавтов, 11/13

в Родильном доме № 1, пер. Слепнева, 3

в Родильном доме № 2, ул. Старопортофранковская, 24

в Родильном доме № 5, ул. Маршала Говорова, 28.

С 2012 года благодаря городским «окнам жизни» спасены шесть малышей. Все дети находились в удовлетворительном состоянии.

В 2018 и 2019 годах в Одессе не было случаев, когда детей оставляли в «окнах жизни».

Что ждет оставленных младенцев дальше?

– Малыши, принятые через окна жизни, после обследования попадают в дома малютки, – рассказывает исполняющая обязанности начальника Службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова.

В Одессе таких два. Сначала ребенку устанавливают соответствующий статус — сирота. После, его заносят в базу на усыновление, а также ставят на первичный учет детей.

– Далее в течение месяца мы ищем ему родителей на усыновление, а его анкета находится у нас. Если по истечению срока найти семью сироте не удается, анкету направляют в областную службу и Министерство соцполитики. В таком случае претендовать на усыновление могут люди из других городов Украины, – поясняет Юлия Никандрова.

Иностранцы имеют право на усыновление наших детей с 5 лет. В случае если ребенок — лицо с инвалидностью, его анкета появится в международной базе на усыновление уже через год безуспешных поисков приемных родителей в Украине.

После усыновления семью ставят на учет и организовывают социальное сопровождение, при необходимости оказывают правовую и психологическую помощь. Если ребенку не удалось найти родителей до 4-х лет, его переводят в государственный приют или интернат.

Говорят цифры

Сегодня на учете в Службе по делам детей состоит 1148 маленьких одесситов. Они или являются сиротами, или лишены родительской опеки. Среди них 239 детей состоят на учете по усыновлению.

По словам Юлия Никадровой, в 2018 году родителей обрели 97 детей. Из них 78 усыновили наши соотечественники, а для 19 детей родителями стали иностранцы. В 2019 году это число снизилось до 70, из них 63 ребенка усыновлены украинцами и 7 иностранцами.

За последние 5-7 лет в Службе по делам детей фиксируют похожую статистику усыновлений: в среднем, в семью отравляется 77 детей в год.

– Если говорить о детках, которых приняли через «окна жизни», то все 6 детей усыновлены и живут в хороших семьях. Самый старший ребенок уже благополучно ходит в школу, – уточняет и.о. начальника Службы по делам детей.

Бывает так, что, усыновив ребенка, семья принимает решение вернуть его обратно. С начала года принято 4 таких заявления. Среди них и совсем нестандартный случай:

– К нам поступило заявление об отмене усыновления после того, как ребенок прожил в семье 15 лет. В таком случае разговора об отмене усыновления быть не может, – подчеркивает госслужащая. – Впрочем, бывают и другие случаи: когда взрослые полюбили усыновленного ребенка настолько сильно, что даже заболевание, которое раньше не было диагностировано у малыша, их не пугает.

Формы устройства ребенка в семью

Усыновление ребенка. Считается наиболее приоритетным. Ребенок принимается в семью со всеми обязанностями и правами, как рожденный усыновителями.

Опека и попечительство. Чаще всего применяется для родственников ребенка. Опека устанавливается над детьми до 14 лет, попечительство – над детьми от 14 до 18 лет.

Приемная семья. Семья или отдельное лицо, не состоящее в браке, берет на воспитание до четырех детей.

Детский дом семейного типа. Отдельная семья или лицо, не состоящее в браке, берут на воспитание и совместное проживание не менее пяти детей.

Фото: liveam.tv, kekc.news

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