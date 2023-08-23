Новости Одессы и Одесской области

В одном из районов Одессы продают футбольное поле, расположенное среди высоток (фото)

В одном из районов Одессы продают футбольное поле, расположенное среди высоток (фото)

В Одессе продается футбольное поле, расположенное в Киевском районе города на пересечении улиц Королева и Вильямса. Цена этого объекта составляет около 8 млн грн, или 210 тысяч долларов США.

Объявление о продаже футбольного поля, которое находится в зеленой зоне между высотками в спальном районе, появилось на одном из сайтов риелторских услуг.

Футбольное поле

Среди преимуществ данного участка владелец указывает его квадратную правильную форму и дворовое месторасположение.

В объявлении также описаны все удобства подъезда к объекту:

Заезд легковых автомобилей через арку из Королева, заезд грузовых через Вильямса. Объект находится через дорогу от «Таврии».

Описание объекта продажи

Владелец пишет о полном пакете документов коммерческого толка (госакт, кадастровый). А еще предлагает варианты, во что можно использовать данный участок территории:

Идеальный вариант под автостоянку, фитнес, продуктовый магазин.

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Світлана Гілеску ПРОФИЛЬ

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