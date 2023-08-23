Новини Одеси та Одеської області

В одному з районів Одеси продають футбольне поле, розташоване серед висоток (фото)

В одному з районів Одеси продають футбольне поле, розташоване серед висоток (фото)

В Одесі продається футбольне поле, яке розташоване в Київському районі міста на перетині вулиць Корольова та Вільямса. Ціна цього об’єкту складає майже 8 млн грн, або 210 тисяч доларів США.

Оголошення про продаж футбольного поля, яке знаходиться у зеленій зоні між висотками у спальному районі з’явилося на одному з сайтів рієлторських послуг.

Футбольное поле

Серед переваг даної ділянки, власник вказує його квадратну правильну форму, та дворове місцерозташування.

В оголошенні також описані всі зручності під’їзду до об’єкта:

Заїзд легкових автівок через арку з Корольова, заїзд вантажних через Вільямса. Об’єкт знаходиться через дорогу від “Таврії”.

Описание объекта продажи

Власник пише про повний пакет документів комерційного спрямування (держакт, кадастровий). А ще пропонує варіанти, під що можна використати дану ділянку території:

Ідеальний варіант під автостоянку, фітнес, продуктовий магазин.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати