В одному з районів Одеси продають футбольне поле, розташоване серед висоток (фото)

В Одесі продається футбольне поле, яке розташоване в Київському районі міста на перетині вулиць Корольова та Вільямса. Ціна цього об’єкту складає майже 8 млн грн, або 210 тисяч доларів США.
Оголошення про продаж футбольного поля, яке знаходиться у зеленій зоні між висотками у спальному районі з’явилося на одному з сайтів рієлторських послуг.
Серед переваг даної ділянки, власник вказує його квадратну правильну форму, та дворове місцерозташування.
В оголошенні також описані всі зручності під’їзду до об’єкта:
Заїзд легкових автівок через арку з Корольова, заїзд вантажних через Вільямса. Об’єкт знаходиться через дорогу від “Таврії”.
Власник пише про повний пакет документів комерційного спрямування (держакт, кадастровий). А ще пропонує варіанти, під що можна використати дану ділянку території:
Ідеальний варіант під автостоянку, фітнес, продуктовий магазин.
Читайте також:
- Керівник апарату райсуду в Одесі налагодив схему привласнення чужих квартир
- Як в Одесі будувалися «чешки», «харківки» та «югославки»