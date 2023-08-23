В одному з районів Одеси продають футбольне поле, розташоване серед висоток (фото)

В Одесі продається футбольне поле, яке розташоване в Київському районі міста на перетині вулиць Корольова та Вільямса. Ціна цього об’єкту складає майже 8 млн грн, або 210 тисяч доларів США.

Оголошення про продаж футбольного поля, яке знаходиться у зеленій зоні між висотками у спальному районі з’явилося на одному з сайтів рієлторських послуг.

Серед переваг даної ділянки, власник вказує його квадратну правильну форму, та дворове місцерозташування.

В оголошенні також описані всі зручності під’їзду до об’єкта:

Заїзд легкових автівок через арку з Корольова, заїзд вантажних через Вільямса. Об’єкт знаходиться через дорогу від “Таврії”.

Власник пише про повний пакет документів комерційного спрямування (держакт, кадастровий). А ще пропонує варіанти, під що можна використати дану ділянку території:

Ідеальний варіант під автостоянку, фітнес, продуктовий магазин.

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