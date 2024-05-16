В одной из городских больниц Одессы установлен новейший ангиограф

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Оборудование для больницы №11, где ежегодно проходят стационарное лечение около 23 тыс. пациентов, приобретено совместным проектом Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка.

В министерстве отметили, что в медицинской помощи нуждаются около 1,6 тыс. пациентов с заболеваниями, поражающими сосуды головного мозга, из них почти половина – это люди с острым нарушением мозгового кровообращения.

Так что благодаря появлению ангиографической установки медики смогут оказывать помощь пациентам еще качественнее и быстрее: оборудование позволит оперативно оказывать помощь людям с острым инфарктом миокарда, заболеваниями сосудов мозга, легких, конечностей и другими патологиями.

Команда медиков уже прошла квалифицированное обучение по работе с оборудованием.

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После получения лицензии от Государственной инспекции ядерного регулирования (ДИЯР), которая позволит эксплуатацию ангиографа, врачи смогут полноценно работать на нем. стандарты лечения.

Напомним, В Одессе первый муниципальный ангиограф установлен в городской больнице №10.