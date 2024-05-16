Новости Одессы и Одесской области

В одной из городских больниц Одессы установлен новейший ангиограф

В одной из городских больниц Одессы установлен новейший ангиограф

Новейший ангиограф установили в многопрофильной городской клинической больнице №11, которая обслуживает более 300 тысяч одесситов. Это поможет медикам сберечь еще больше жизней пациентов.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Оборудование для больницы №11, где ежегодно проходят стационарное лечение около 23 тыс. пациентов, приобретено совместным проектом Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка.

В министерстве отметили, что в медицинской помощи нуждаются около 1,6 тыс. пациентов с заболеваниями, поражающими сосуды головного мозга, из них почти половина – это люди с острым нарушением мозгового кровообращения.

Так что благодаря появлению ангиографической установки медики смогут оказывать помощь пациентам еще качественнее и быстрее: оборудование позволит оперативно оказывать помощь людям с острым инфарктом миокарда, заболеваниями сосудов мозга, легких, конечностей и другими патологиями.

 

Команда медиков уже прошла квалифицированное обучение по работе с оборудованием.

Читайте также: В Одессе открылось современное отделение детской травматологии (фото, видео)

 

После получения лицензии от Государственной инспекции ядерного регулирования (ДИЯР), которая позволит эксплуатацию ангиографа, врачи смогут полноценно работать на нем. стандарты лечения.

Напомним, В Одессе первый муниципальный ангиограф установлен в городской больнице №10. 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua