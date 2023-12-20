В одесской поликлинике установили новый аппарат, который спасает пациентов с инфарктом и инсультом

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Стационарная современная ангиографическая система позволяет проводить коронарную ангиографию, коронарное стентирование, баллонную ангиопластику, тромбостракцию и другое.

Справка. Ангиография – это метод рентгенологического исследования сосудов (артерий и/или вен), позволяющей определить место сужения или закупорки сосудов, место и степень патологического расширения сосудов (аневризм), наличие внутреннего кровотечения, степень распространения опухолевого процесса и другие болезни, которые выявить другим путем не удается.

С начала работы нового ангиографа уже проведено 24 коронарографии и 20 стентирований в плановом режиме по городской программе «Здоровье», а также 42 коронарографии и 17 стентирований по соглашению с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). В общей сложности здесь может выполняться до 750 стентирований в год.

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В Одесской городской больнице №10 созданы условия для постоянного круглосуточного оказания медицинской помощи пациентам с инфарктами и инсультами, а также проведение плановых эндоваскулярных вмешательств пациентам с высоким риском сердечно-сосудистых катастроф.

Ожидается, что новый ангиограф снизит госпитальную смертность от острого инфаркта миокарда и инсульта на 15-20%.

Кроме ангиографа, закуплено оборудование общей стоимостью более 4 млн грн – дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, ЭКГ, УЗИ, спировелоэргометрии, холтеровского ЭКГ и суточного мониторирования артериального давления и т.д.

Также в городской клинической больнице №10 создан кабинет телемедицины, который обеспечивает предоставление медицинской помощи пациентам, когда расстояние является критическим фактором. По сути кабинет является онлайн-платформой, на которую любой человек может обратиться за консультацией к врачу и получить подробную информацию о состоянии своего здоровья.

Обмен медицинской информацией осуществляется в защищенном режиме с соблюдением режима конфиденциальности.

Кардиологическая служба городской больницы №10 представлена несколькими структурными подразделениями – отделением интервенционной кардиологии и реперфузионной терапии на 30 коек, блоком интенсивной терапии кардиологического профиля на 6 коек и рентгенохирургическим блоком с ангиографом.

В штате больницы есть специалисты, способные работать на высокотехнологичном оборудовании: интервенционные кардиологи, инвазивные электрофизиологи, сердечно-сосудистые и рентгеноваскулярные хирурги.