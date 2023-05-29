В Одессу завезли помидоры с гусеницами: подробности (фото)

Сколько стоят дары лета на одесском Новом рынке (фоторепортаж) Субботний день на одесском Новом базаре (он же рынок) на закате мая… То дождь, то просто облачно и парит. По поводу негромких раскатов грома граждане «по ходу» интересуются уже больше в качестве черного юмора: «Это гремит по погоде или снова летит?». Людей немного, покупатели прохаживаются неспешно, тихонечко возмущаясь ценами на дары лета. Что почем? ПОДРОБНЕЕ

В деле «Ветерана» поставлена точка: малоимущие будут получать еду в других заведениях 23 мая 2023 года состоялось внеочередное заседание Комиссии по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан в Одессе. Был рассмотрен неотложный вопрос проверки организации питания в ООО «Центр социальной защиты малообеспеченных граждан», расположенного на Люстдорфской дороге, 58. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета. ПОДРОБНЕЕ

Все, что нужно знать о БАДах: основные типы и их функции БАДы, или биологически активные добавки, это продукты, предназначенные для поддержания здоровья и профилактики различных заболеваний. Они содержат различные витамины, минералы, аминокислоты, растительные экстракты и другие природные компоненты, которые могут оказывать положительное воздействие на организм. ПОДРОБНЕЕ