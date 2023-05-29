Новости Одессы и Одесской области

В Одессу завезли помидоры с гусеницами: подробности (фото)

В Одессу завезли помидоры с гусеницами: подробности (фото)

Из Турции в Одессу прибыл груз томатов, зараженных южноамериканской томатной молью. Но бабочки еще не вывелись и в плодах находились живые гусеницы. 

О происшествии сообщили в Главном управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Насекомых обнаружили во время фитосанитарного контроля в Отделе таможенного оформления груза помидор весом примерно в 21,5 тонны, поступивших из Турции.

Там нашли южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta Meyr.), которая нахоилась в виде гусениц в живом состоянии.

Чтобы не допустить проникновения и распространения этого карантинного организма по территории Украины, груз был задержан и возвращен в страну происхождения – Турцию.

поврежденный томатной молью помидор

Поврежденный томатной молью помидор.

Южноамериканская томатная моль относится к Перечню регулируемых вредных организмов А-2 (Карантинные организмы, ограниченно распространенные в Украине).

Карантинный организм – это вид вредного организма, который в случае занесения или ограниченного распространения на территории Украины может нанести значительный ущерб растениям и растительным продуктам. 

Нанести вред здоровью человека томатная моль неспособна.

Южноамериканская томатная моль

Южноамериканская томатная моль.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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