В Одессу возвращается лето: как долго продержится тепло

Об этом в facebook сообщила синоптик Наталья Диденко

По ее словам, 21 октября максимальная температура воздуха в большинстве областей предполагается в пределах +16+23 градусов, в южной части +21+27 градусов, в Одесской области 25+30 градусов.

Дождей в субботу не будет.

22 октября также будет преобладать сухая теплая погода, только в западных областях пройдут дожди.

“Как раз можно помыть окна, нагуляться на улице, протряхнуть коврики, занести цветы в квартиру (или пусть еще постоят), выбросить на мусорку лишнее с балкона, посортировать сезонную одежду, похвастаться новым светлым пальто, собирать орехи, желуди и каштаны, — написала синоптик. — И не забывать о тех, кто совсем в других условиях дышит этим осенним воздухом. Донаты!”

По прогнозу синоптиков, в ближайшей перспективе сильных холодов не будет, ощутимое снижение температуры воздуха произойдет разве что в начале ноября.

В эти выходные в Одессе пройдет много мероприятий, которые можно посетить и детям и взрослым.

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