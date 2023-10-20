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До Одеси повертається літо: як довго протримається тепло

До Одеси повертається літо: як довго протримається тепло

На Одещину повертається літнє тепло, температура повітря в суботу місцями сягатиме +30 градусів.

Про це у facebook повідомила синоптик Наталія Діденко

За її словами, 21 жовтня максимальна температура повітря у більшості областей передбачається в межах +16+23 градусів, у південній частині +21+27 градусів, на Одещині 25+30 градусів.

Дощів у суботу не буде.

22 жовтня також переважатиме суха тепла погода, лише у західних областях пройдуть дощі.

“Якраз можна помити вікна, нагулятися на вулиці, протрусити килимки, занести квіти у квартиру (або нехай ще постоять), викинути на смітник зайве з балкона, посортувати сезонний одяг, похвалитися новим світлим пальто, збирати горіхи, жолуді та каштани, – написала синоптик. – І не забувати про тих, хто зовсім за інших умов дихає цим осіннім повітрям. Донати!”

За прогнозом синоптиків, у найближчій перспективі сильних холодів не буде, відчутне зниження температури повітря відбудеться хіба що на початку листопада.

Цими вихідними в Одесі пройде багато заходів, які можна відвідати і дітям, і дорослим.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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