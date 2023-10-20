Новости Одессы и Одесской области

Выставка, презентации романов, мастер-класс: бесплатные события Одессы 20-22 октября

Выставка, презентации романов, мастер-класс: бесплатные события Одессы 20-22 октября

В эти выходные много событий, которые можно посетить и детям и взрослым. Не бойтесь брать детей на открытие выставки или концерт. Также не думайте, что на лекции по интересной археологии вам будет скучно. Скорее, наоборот, вы погрузитесь в яркий детский мир приключений и мечтаний, а возможно узнаете что-нибудь новое о своем ребенке. Не пренебрегайте временем, которое можно провести вместе. А мы подскажем, как это лучше сделать.

Что: Выставка Бориса Айзенберга «Цветы за отвалами»
Где: Софиевская, 5-а, ОНХМ
Когда: 20 октября, 15:00
https://fb.me/e/PFfPM6nI 

Виставка Айзенберга

Что: Презентация романа Сони Капинус «Белые кролики»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 октября, 17:00
https://fb.me/e/5nd0Lp0nB 

презентація роману

Что: Презентация романа Хелены Андрейчиковой «Чистые двери»
Где: Троицкая, 43, Культурный центр Unoin
Когда: 20 октября, 19:00
https://fb.me/e/3ZisAmFmM 

презентація книги

Что: Видеть прошлое: Интересная археология
Где: Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 21 октября, 13:30
https://fb.me/e/3x2SqGONv 

археологія

Что: Модульное оригами для детей и взрослых
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 21 октября, 15:00
https://fb.me/e/2XaysGN8J 

орігамі

Что: Лекция-дискуссия «Язык — это оружие»
Где: Троицкая, 49/51 б-ка Грушевского
Когда: 21 октября, 15:00
https://fb.me/e/3kFgG8O0G 

мова - зброя

Что: Презентация романа Хелены Андрейчиковой «Чистые двери»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 октября, 16:00
https://fb.me/e/fVs4vHbwA 

презентація книги

Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Горького
Когда: 22 октября, 15:00
https://t.me/sem_sorok/5696 

підтримка переселенців

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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