Выставка, презентации романов, мастер-класс: бесплатные события Одессы 20-22 октября

Разговорный клуб, выставка, творческий вечер: бесплатные события в Одессе 17-19 октября Просто вау события пройдут в Одессе на этой неделе!

Во вторник одесситов приглашают приобщиться к философской беседе с Сергеем Жаданом, историками и издателями по теме счастья и его образе в культуре. Тех, кто не любит разговоров, предлагаем посетить открытие выставки коллажей и концерт к Дням памяти Эмиля Гилельса. Отдыхайте красиво и с пользой! ПОДРОБНЕЕ

Где культурно отдохнуть в Одессе: топ пять событий выходных 13-15 октября Хотя уже середина осени и дни стали слишком короткими, в Одессе в любое время года можно отдохнуть и телом, и душой. И в эти выходные будет ряд интересных мероприятий, которые каждому придутся по душе. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные события Одессы 13 – 15 октября: концерты, выставки, экскурсии Музеи и выставочные залы в эти выходные подготовили десяток разных событий. Мы выбрали для вас не требующие оплаты за вход – это открытие фотовыставки Сергея Онишко посвященной таинственному Непалу, экскурсия в музей электротранспорта и экскурс в мир кофе и искусства от Художественного музея. ПОДРОБНЕЕ

Дни польского кино и разговорный клуб: афиша Одессы 10-12 октября После фестивальных выходных – загруженные будни. Но и после работы можно пойти отдохнуть с пользой. Например, попрактиковаться в украинском в разговорном клубе в четверг или посмотреть вечером дома с друзьями польские фестивальные фильмы онлайн. В любом случае выбор за вами, а мы предлагаем вам бесплатные и интересные варианты. ПОДРОБНЕЕ