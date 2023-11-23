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В Одессу везут тонны ядовитого мусора: подробности

В Одессу везут тонны ядовитого мусора: подробности

На днях в Кодымской громаде Одесской области ликвидировали свалку с химическими отходами, которые уже несколько десятилетий хранятся и отравляют окружающую среду. Ядовитый мусор привезут в Одессу для утилизации. 

Около полусотни тонн складированной химической защиты растений, десятилетиями портивших воздух и землю ядовитыми химическими элементами, находились на территории сел Лабушное и Грабово в Кодимской территориальной громаде. Теперь токсичное наследие бывшего Советского союза ликвидировано.

Об этом Кодымская громада сообщила в facebook.

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Там сообщили, что опасные работы выполнили сотрудники межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС и «Укрэкопром». Деньги на работы выделили из областного бюджета.

На сегодняшний день в Украине есть два субъекта хозяйствования (среди них — ООО «НПК «УКРЕКОПРОМ»), которые имеют право предоставлять услуги по управлению с таким опасным видом отходов как отходы пестицидов и гербицидов, и осуществляют полный цикл их утилизации. Службы оснащены сверхсовременной техникой и оборудованием, позволяющим быстро и качественно проводить работы с большим объемом и объемами.

15 октября рабочие в специальной защитной одежде погрузили ядовитый мусор в биг-беги. Поочередно работали две бригады из 4 рабочих, в перерыве защитные костюмы и обувь обрабатывалась специальным раствором для удаления токсичных остатков.

Вес химотходов, сроки выполнения, безопасность и защита работников тщательно фиксировалась, чтобы все соответствовало нормам действующего законодательства в этой сфере.

После этого специалисты сняли верхний слой грунта, пропитанный ядом.

«Быстро ли восстановится земельный покров после такого человеческого вмешательства? – ответ дадут экологи и пока радуемся, что Кодымщина избавилась от этого хлама», — отметили в громаде.

Далее десятки тонн химического мусора будут доставлены в Одессу, где их сожгут в высокотемпературных печах.

Напомним, в Одессе был подписан меморандум о строительстве семи мусороперерабатывающих заводов в семи громадах Одесской области. Проект планируется реализовать в течение полутора лет.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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