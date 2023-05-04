Главная свалка Одессы возвращается в городскую собственность

Хозяйственный суд Одесской области расторг договор аренды «Дальницких карьеров», полигона, где сегодня располагается единственный мусорный полигон города. Это стало известно на очередной сессии Одесского городского совета, которая прошла 3 мая.

Арендатором мусорного полигона было ООО «Клиар-Сити» (бывшее ООО «Союз», владельцем которого был одиозный одесский экс-нардеп Игорь Марков).

В начале мая Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск муниципального департамента городского хозяйства к мусорно-вывозной компании «Клиар-Сити» и сделал первый шаг к началу процесса обустройства мусороперерабатывающего завода, который руководство города обещает построить уже более десяти лет.

Договор с «Клиар-Сити» (тогда еще ООО «Союз») был заключен в далеком 1999 году на целых 50 лет.

В 2019 году ООО «Союз» вошел в состав «Клиар Энерджи Групп», которая пообещала построить на полигоне мусороперерабатывающий завод. В январе 2022 года «Клиар Энерджи групп» подписывает договор с «Офисом по привлечению и поддержке инвестиций» (UkraineInvest) и обещает строительство сортировочного комплекса твердых бытовых отходов (ТБО), а также станции энергоэффективной утилизации отходов, которая будет производить тепло.

И уже в марте 2023 года «клиар-Сити» поднимает тарифы на вывоз мусора вместе еще с 2 компаниями, предоставляющими услуги одесситам по вывозу твердых бытовых отходов.

В начале мая 2023 года Хозяйственный суд Одесской области якобы ставит точку в многолетних «мусорных войнах», но надо учитывать еще тот факт, что полигон «Дальницкие карьеры» находится за пределами города — на территории Одесского района, на границе Великодальницкой и Авангардовской территориальных громад.

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