В Одесской области построят семь мусороперерабатывающих заводов: где и когда

В Одессе сегодня, 15 ноября, был подписан меморандум о строительстве семи мусороперерабатывающих заводов в семи громадах Одесской области. Проект планируется реализовать в течение полутора лет.
Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и министр экологии и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Документ подписали представители громад, председатель Одесской ОВА и министр экологии и природных ресурсов Украины.
По словам министра, Одесская область стала третьим регионом в Украине (после Киевской и Полтавской), где началось такое строительство в рамках развития Украины. Более того, такую задачу определил президент — в течение максимально короткого времени Украина должна иметь 200 мусороперерабатывающих заводов.
Кроме того, министр отметил, что все отходы должны сортироваться, а из биологически активного компонента нужно забрать энергетическую составляющую.
Олег Кипер рассказал, что каждый год в Одесской области образуется около миллиона тонн бытовых отходов. Они как мешают местным жителям, так и несут вред экологической ситуации в регионе.
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Также он добавил, что уже определены места, где будут размещены предприятия — Авангард, Южное, Знаменка, Арциз, Подольск, Сафьяны, Молога. Общая мощность семи модулей будет составлять 1,1 млн тонн в год.
Наличие заводов на территории области позволит отказаться от складирования мусора на свалках.
Работающие заводы обеспечат жителей рабочими местами – от 50 до 150 человек, в зависимости от его мощности.
К проектированию и строительству будут привлечены иностранные доноры, готовые предоставить кредит громадам на строительство. Общая стоимость семи предприятий составляет около 250 млн евро.