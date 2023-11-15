Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области построят семь мусороперерабатывающих заводов: где и когда

В Одесской области построят семь мусороперерабатывающих заводов: где и когда

В Одессе сегодня, 15 ноября, был подписан меморандум о строительстве семи мусороперерабатывающих заводов в семи громадах Одесской области. Проект планируется реализовать в течение полутора лет.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и министр экологии и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Документ подписали представители громад, председатель Одесской ОВА и министр экологии и природных ресурсов Украины.

сміттєпереробний завод - підписання меморандума

По словам министра, Одесская область стала третьим регионом в Украине (после Киевской и Полтавской), где началось такое строительство в рамках развития Украины. Более того, такую ​​задачу определил президент — в течение максимально короткого времени Украина должна иметь 200 мусороперерабатывающих заводов.

Кроме того, министр отметил, что все отходы должны сортироваться, а из биологически активного компонента нужно забрать энергетическую составляющую.

Олег Кипер рассказал, что каждый год в Одесской области образуется около миллиона тонн бытовых отходов. Они как мешают местным жителям, так и несут вред экологической ситуации в регионе.

Читайте также: В Украине хотят ввести «мусорный» налог – что это и кого коснется?

Также он добавил, что уже определены места, где будут размещены предприятия — Авангард, Южное, Знаменка, Арциз, Подольск, Сафьяны, Молога. Общая мощность семи модулей будет составлять 1,1 млн тонн в год.

Наличие заводов на территории области позволит отказаться от складирования мусора на свалках.

Работающие заводы обеспечат жителей рабочими местами – от 50 до 150 человек, в зависимости от его мощности.

К проектированию и строительству будут привлечены иностранные доноры, готовые предоставить кредит громадам на строительство. Общая стоимость семи предприятий составляет около 250 млн евро.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить