В Одесской области построят семь мусороперерабатывающих заводов: где и когда

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и министр экологии и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Документ подписали представители громад, председатель Одесской ОВА и министр экологии и природных ресурсов Украины.

По словам министра, Одесская область стала третьим регионом в Украине (после Киевской и Полтавской), где началось такое строительство в рамках развития Украины. Более того, такую ​​задачу определил президент — в течение максимально короткого времени Украина должна иметь 200 мусороперерабатывающих заводов.

Кроме того, министр отметил, что все отходы должны сортироваться, а из биологически активного компонента нужно забрать энергетическую составляющую.

Олег Кипер рассказал, что каждый год в Одесской области образуется около миллиона тонн бытовых отходов. Они как мешают местным жителям, так и несут вред экологической ситуации в регионе.

Читайте также: В Украине хотят ввести «мусорный» налог – что это и кого коснется?

Также он добавил, что уже определены места, где будут размещены предприятия — Авангард, Южное, Знаменка, Арциз, Подольск, Сафьяны, Молога. Общая мощность семи модулей будет составлять 1,1 млн тонн в год.

Наличие заводов на территории области позволит отказаться от складирования мусора на свалках.

Работающие заводы обеспечат жителей рабочими местами – от 50 до 150 человек, в зависимости от его мощности.

К проектированию и строительству будут привлечены иностранные доноры, готовые предоставить кредит громадам на строительство. Общая стоимость семи предприятий составляет около 250 млн евро.