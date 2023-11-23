До Одеси везуть тонни отруйного сміття: подробиці

Днями у Кодимській громаді Одеської області ліквідували звалище з хімічними відходами, які вже кілька десятиліть зберігаються та отруюють довкілля. Отруйне сміття привезуть до Одеси для утилізації.
Близько півсотні тонн складованого хімічного захисту рослин, що десятиліттями псували повітря та землю отруйними хімічними елементами, знаходилися на території сіл Лабушне та Грабове у Кодимській територіальній громаді. Наразі токсичну спадщину колишнього Радянського союзу ліквідовано.
Про це Кодимська громада повідомила у facebook.
Читайте також: Головне сміттєзвалище Одеси повертається у міську власність
Там повідомили, що небезпечні роботи виконали співробітники міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС та “Укрекопром”. Гроші на роботи виділили з обласного бюджету.
На сьогоднішній день в Україні є два суб’єкти господарювання (серед них – ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ»), які мають право надавати послуги з управління з таким небезпечним видом відходів як відходи пестицидів та гербіцидів, та здійснюють повний цикл їхньої утилізації. Служби оснащені надсучасною технікою та обладнанням, що дозволяє швидко та якісно проводити роботи з великим обсягом та обсягами.
15 жовтня робітники у спеціальному захисному одязі занурили отруйне сміття у біг-біги. Почергово працювали дві бригади з 4 робітників, у перерві захисні костюми та взуття обробляли спеціальним розчином для видалення токсичних залишків.
Вага хімвідходів, терміни виконання, безпека та захист працівників ретельно фіксувалася, аби все відповідало нормам чинного законодавства у цій сфері.
Після цього фахівці зняли верхній шар ґрунту, просочений отрутою.
“Чи швидко відновиться земельний покрив після такого людського втручання? – відповідь дадуть екологи і поки що радіємо, що Кодимщина позбулася цього мотлоху”, – зазначили в громаді.
Далі десятки тонн хімічного сміття доставлять до Одеси, де їх спалять у високотемпературних печах.
Нагадаємо, в Одесі було підписано меморандум про будівництво семи сміттєпереробних заводів у семи громадах Одеської області. Проект планується реалізувати протягом півтора року.