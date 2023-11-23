До Одеси везуть тонни отруйного сміття: подробиці

Близько півсотні тонн складованого хімічного захисту рослин, що десятиліттями псували повітря та землю отруйними хімічними елементами, знаходилися на території сіл Лабушне та Грабове у Кодимській територіальній громаді. Наразі токсичну спадщину колишнього Радянського союзу ліквідовано.

Про це Кодимська громада повідомила у facebook.

Читайте також: Головне сміттєзвалище Одеси повертається у міську власність

Там повідомили, що небезпечні роботи виконали співробітники міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС та “Укрекопром”. Гроші на роботи виділили з обласного бюджету.

На сьогоднішній день в Україні є два суб’єкти господарювання (серед них – ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ»), які мають право надавати послуги з управління з таким небезпечним видом відходів як відходи пестицидів та гербіцидів, та здійснюють повний цикл їхньої утилізації. Служби оснащені надсучасною технікою та обладнанням, що дозволяє швидко та якісно проводити роботи з великим обсягом та обсягами.

15 жовтня робітники у спеціальному захисному одязі занурили отруйне сміття у біг-біги. Почергово працювали дві бригади з 4 робітників, у перерві захисні костюми та взуття обробляли спеціальним розчином для видалення токсичних залишків.

Вага хімвідходів, терміни виконання, безпека та захист працівників ретельно фіксувалася, аби все відповідало нормам чинного законодавства у цій сфері.

Після цього фахівці зняли верхній шар ґрунту, просочений отрутою.

“Чи швидко відновиться земельний покрив після такого людського втручання? – відповідь дадуть екологи і поки що радіємо, що Кодимщина позбулася цього мотлоху”, – зазначили в громаді.

Далі десятки тонн хімічного сміття доставлять до Одеси, де їх спалять у високотемпературних печах.

Нагадаємо, в Одесі було підписано меморандум про будівництво семи сміттєпереробних заводів у семи громадах Одеської області. Проект планується реалізувати протягом півтора року.