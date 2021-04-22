В Одессу привезли вакцину «Пфайзер»: кто ее получит?

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, вакцины с понедельника начали выдавать двум мобильным бригадам. Всего наш регион получил 1170 доз вакцины «Пфайзер».

В облздраве разъяснили, что это первая партия. Всего Одесская область должна получить 4680 доз вакцины «Пфайзер». Как только первая партия закончится, в регион отправят следующую. Такой подход обусловлен условиями хранения препарата — размороженную вакцину необходимо израсходовать в течение пяти дней (120 часов).

Как и другие вакцины от коронавируса, «Пфайзер» вводится двумя дозами — с интервалом в три недели. Таким образом, всего в Одессе и области прививки препаратом «Пфайзер» пока получат 2340 человек.

Первыми «Пфайзер» получат сотрудники и подопечные гериатрических центров, интернатов и домов престарелых. Следующие на очереди — сотрудники ГСЧС и Госпогранслужбы.

График проведения вакцинаций в спецучреждениях, а также списки людей, которые согласились получить прививку, уже составлены. В случае наличия остаточных доз вакцины (в одном флаконе шесть доз) — при отказе от вакцинации — прививку смогут сделать другим желающим из категорий, которые подпадают под один из двух этапов вакцинации, то есть медикам, соцработникам, людям старше 80 лет.

Ранее мы рассказывали о том, как проходит вакцинация в Одессе и как скоро появится иммунитет.