В Одессу приехал легендарный волонтер «дядя Гриша» из Херсона

В Одессу приехал легендарный волонтер «дядя Гриша» из Херсона

Григорий Янченко, более известный как волонтер «дядя Гриша» из Херсона путешествует по разным городам Украины и собирает деньги для украинских военных. Сегодня, 4 июля, мужчина на инвалидном кресле приехал в наш город.

На железнодорожном вокзале почетного гражданина Херсона «дядю Гришу» встретили одесситы. Волонтера поздравили с Днем рождения, 3 июля ему исполнилось 78 лет.

дядя Гриша

В комментарии журналистам Григорий Янченко отметил, что будет в городе неделю, однако пока нет конкретного плана относительно мест сбора денег в Одессе:

«Я хочу узнать, где я буду стоять, где много народу, с кем я могу общаться, с кем я могу поделится, кто может прийти ко мне и тому подобное».

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дядя Гриша

По словам волонтера, разрешение на сбор средств для армии ему дает местная власть:

«Мне дается добро, поэтому я всегда в первую очередь работаю с мэром, встречаюсь с ним, или с его заместителем, и потом уже работаю. Я очень доволен тем, что я наконец приехал на юг нашей страны — Одесса, Николаев, Херсон, и вот сейчас еще присоединится Кропивницкий».

В планах «дяди Гриши» также посетить северные города Украины.

Чем известен «дядя Гриша»

  • Григорий Николаевич Янченко родился 3 июля 1947 года в г. Ичня, Черниговской области, в семье рабочих.
  • В 1966 году был призван в ряды Советской Армии, проходил службу в городе Псков в Псковской дивизии, которая участвовала в подавлении восстания в Чехословакии, где Григорий получил многочисленные осколочные ранения.
  • После демобилизации работал на ДСК города Херсона. В начале девяностых развилась гангрена в конечностях из-за давних ранений, в результате многочисленных операций Григорий стал инвалидом и вышел на пенсию.
  • В 2014 году начал заниматься волонтерством.
  • После открытого нападения россии на Украину 24 февраля 2022 года начал появляться в людных городах Херсона, где включал гимн Украины. Такие видео стали популярными в соцсетях как пример несокрушимости духа херсонцев.
  • Свои путешествия мужчина начал с января 2024 года. По его словам, он посетил уже 18 городов. На собранные средства для военных покупают дроны, старлинки, генераторы, медицинские средства и тому подобное.
  •  За весомый личный вклад в оказание волонтерской помощи и развитие волонтерского движенияолучил знак отличия «Золотое сердце»от Президента Украины.
  • Григорий Николаевич — обедитель конкурса «Благотворительная херсонщина»-2014 и Национального конкурса «Благотворительная Украина»-2014.

Фото — фейсбук Елены Кваша

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