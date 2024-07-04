До Одеси приїхав легендарний волонтер дядя Гриша з Херсона

Григорій Янченко, більш відомий як волонтер “дядя Гриша” з Херсона подорожує різними містами України та збирає гроші для українських військових. Сьогодні, 4 липня, чоловік на інвалідному кріслі приїхав до нашого міста.
На залізничному вокзалі почесного громадянина Херсона “дядю Гришу” зустріли одесити. Волонтера привітали з Днем народження, 3 липня йому виповнилося 78 років.
У коментарі журналістам Григорій Янченко зазначив, що буде в місті тиждень, проте поки що не має конкретного плану щодо місць збору грошей в Одесі:
“Я хочу дізнатися, де я стоятиму, де багато народу, з ким я можу спілкуватися, з ким я можу поділиться, хто може прийти до мене”.
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За словами волонтера, дозвіл на збирання коштів для армії йому дає місцева влада:
“Мені дається добро, тому я завжди насамперед працюю з мером, зустрічаюся з ним, або з його заступником, і потім уже працюю. Я дуже задоволений тим, що я нарешті приїхав на південь нашої країни – Одеса, Миколаїв, Херсон, і ось зараз ще приєднається Кропивницький”.
У планах “дяді Гриші” також відвідати північні міста України.
Чим відомий “дядя Гриша”
- Григорій Миколайович Янченко народився 3 липня 1947 року в м. Ічня, Чернігівської області, в сім’ї робітників.
- У 1966 році був призваний до лав Радянської Армії, проходив службу в місті Псков у Псковській дивізії, яка брала участь у придушенні повстання в Чехословаччині, де Григорій отримав численні осколкові поранення.
- Після демобілізації працював на ДСК міста Херсона. На початку дев’яностих розвинулася гангрена в кінцівках через давні поранення, внаслідок численних операцій Григорій став інвалідом і вийшов на пенсію.
- У 2014 році почав займатися волонтерством.
- Після відкритого нападу росії на Україну 24 лютого 2022 року почав з’являтися в людних містах Херсона, де вмикав гімн України. Такі відео стали популярними в соцмережах як приклад незламності духу херсонців.
- Свої подорожі чоловік розпочав із січня 2024 року. За його словами, він відвідав уже 18 міст. На зібрані кошти для військових купують дрони, старлінки, генератори, медичні засоби тощо.
- За вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху отримав відзнаку “Золоте серце” від Президента України.
- Григорій Миколайович – переможець конкурсу “Благодійна херсонщина”-2014 та Національного конкурсу “Благодійна Україна”-2014.
Фото – фейсбук Олени Кваша