До Одеси приїхав легендарний волонтер дядя Гриша з Херсона

На залізничному вокзалі почесного громадянина Херсона “дядю Гришу” зустріли одесити. Волонтера привітали з Днем народження, 3 липня йому виповнилося 78 років.

У коментарі журналістам Григорій Янченко зазначив, що буде в місті тиждень, проте поки що не має конкретного плану щодо місць збору грошей в Одесі:

“Я хочу дізнатися, де я стоятиму, де багато народу, з ким я можу спілкуватися, з ким я можу поділиться, хто може прийти до мене”.

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За словами волонтера, дозвіл на збирання коштів для армії йому дає місцева влада:

“Мені дається добро, тому я завжди насамперед працюю з мером, зустрічаюся з ним, або з його заступником, і потім уже працюю. Я дуже задоволений тим, що я нарешті приїхав на південь нашої країни – Одеса, Миколаїв, Херсон, і ось зараз ще приєднається Кропивницький”.

У планах “дяді Гриші” також відвідати північні міста України.

Чим відомий “дядя Гриша”

Григорій Миколайович Янченко народився 3 липня 1947 року в м. Ічня, Чернігівської області, в сім’ї робітників.

У 1966 році був призваний до лав Радянської Армії, проходив службу в місті Псков у Псковській дивізії, яка брала участь у придушенні повстання в Чехословаччині, де Григорій отримав численні осколкові поранення.

Після демобілізації працював на ДСК міста Херсона. На початку дев’яностих розвинулася гангрена в кінцівках через давні поранення, внаслідок численних операцій Григорій став інвалідом і вийшов на пенсію.

У 2014 році почав займатися волонтерством.

Після відкритого нападу росії на Україну 24 лютого 2022 року почав з’являтися в людних містах Херсона, де вмикав гімн України. Такі відео стали популярними в соцмережах як приклад незламності духу херсонців.

Свої подорожі чоловік розпочав із січня 2024 року. За його словами, він відвідав уже 18 міст. На зібрані кошти для військових купують дрони, старлінки, генератори, медичні засоби тощо.

За вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху отримав відзнаку “Золоте серце” від Президента України.

Григорій Миколайович – переможець конкурсу “Благодійна херсонщина”-2014 та Національного конкурсу “Благодійна Україна”-2014.

Фото – фейсбук Олени Кваша