В Одессе задержали мужчину с арсеналом оружия в багажнике (видео)

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Делец сначала за 6 тыс. долларов продал три ручные противотанковые гранаты. Впоследствии — два автомата, пять гранат, РПГ, пять магазинов с патронами и коробку с 45 патронами разного калибра. За все это он получил 4 тыс. долларов.

Полицейские задержали злоумышленника во время продажи оружия.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы и деньги, полученные за сбыт «товара».

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, его заключили под стражу. За содеянное ему грозит до семи лет заключения.

Также полицейские устанавливают канал поставки оружия и полный круг лиц, причастных к преступным сделкам.