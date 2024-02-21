Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали мужчину с арсеналом оружия в багажнике (видео)

В Одессе задержали мужчину с арсеналом оружия в багажнике (видео)

В Одессе задержали мужчину, который приехал из Житомирской области, чтобы продать большое количество оружия: автоматы, гранаты и РПГ. За «товар» продавец получил 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Делец сначала за 6 тыс. долларов продал три ручные противотанковые гранаты. Впоследствии — два автомата, пять гранат, РПГ, пять магазинов с патронами и коробку с 45 патронами разного калибра. За все это он получил 4 тыс. долларов.

Полицейские задержали злоумышленника во время продажи оружия.

Читайте также: Под Одессой взорвали автомобиль с активистами: подозревают теракт

Правоохранители изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы и деньги, полученные за сбыт «товара».

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, его заключили под стражу. За содеянное ему грозит до семи лет заключения.

Также полицейские устанавливают канал поставки оружия и полный круг лиц, причастных к преступным сделкам.

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить