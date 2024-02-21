В Одессе задержали мужчину с арсеналом оружия в багажнике (видео)

В Одессе задержали мужчину, который приехал из Житомирской области, чтобы продать большое количество оружия: автоматы, гранаты и РПГ. За «товар» продавец получил 10 тысяч долларов.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Делец сначала за 6 тыс. долларов продал три ручные противотанковые гранаты. Впоследствии — два автомата, пять гранат, РПГ, пять магазинов с патронами и коробку с 45 патронами разного калибра. За все это он получил 4 тыс. долларов.
Полицейские задержали злоумышленника во время продажи оружия.
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Правоохранители изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы и деньги, полученные за сбыт «товара».
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, его заключили под стражу. За содеянное ему грозит до семи лет заключения.
Также полицейские устанавливают канал поставки оружия и полный круг лиц, причастных к преступным сделкам.