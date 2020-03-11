Автомат Калашникова, пистолет, гранаты: у жителей Одесской области обнаружили целый арсенал оружия

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

По словам мужчин, они нашли оружие в лесополосе возле заброшенной фермы и разделили между собой. Один свою долю там и закопал, а второй понес домой, начал хвастаться перед соседями, а потом еще и подорвал две гранаты в балке.

Напуганные люди сообщили о 53-летнем правонарушителе в полицию – его задержали. По месту его жительства провели обыск, в ходе которого в автомобиле правоохранители нашли почти килограмм пороха, корпуса двух гранат РГД-5, запалы к ним, два имитационных артиллерийских выстрела, два выстрела осколочных гранат ВОГ-25, три электродетонатора и более тысячи патронов различного калибра.

Мужчина признался, что это лишь часть арсенала, а остальное оружие находится у его 24-летнего родственника. У него полицейские изъяли еще автомат Калашникова, пистолет Макарова, глушитель к нему и более 200 патронов.

Все это правоохранители направили на экспертизу, а сведения по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Старшему фигуранту дела уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозрение его младшему родственнику предъявят после получения заключений экспертиз.

За подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Фото, видео: Нацполиция

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