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В Одесі затримали чоловіка з арсеналом зброї в багажнику (відео)

В Одесі затримали чоловіка з арсеналом зброї в багажнику (відео)

В Одесі затримали чоловіка, який приїхав із Житомирської області, щоб продати велику кількість зброї: автомати, гранати та РПГ. За “товар” продавець отримав 10 тисяч доларів.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Ділок спочатку за 6 тис. доларів продав три ручні протитанкові гранати. Згодом – два автомати, п’ять гранат, РПГ, п’ять магазинів з набоями та коробку з 45 патронами різного калібру. За все це він отримав 4 тис. доларів.

Поліцейські затримали зловмисника під час продажу зброї.

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Правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброю і боєприпаси та гроші, отримані за збут “товару”.

 

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, його взяли під варту. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Також поліцейські встановлюють канал постачання зброї та повне коло осіб, причетних до злочинних оборудок.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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