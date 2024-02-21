В Одесі затримали чоловіка з арсеналом зброї в багажнику (відео)

В Одесі затримали чоловіка, який приїхав із Житомирської області, щоб продати велику кількість зброї: автомати, гранати та РПГ. За “товар” продавець отримав 10 тисяч доларів.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
Ділок спочатку за 6 тис. доларів продав три ручні протитанкові гранати. Згодом – два автомати, п’ять гранат, РПГ, п’ять магазинів з набоями та коробку з 45 патронами різного калібру. За все це він отримав 4 тис. доларів.
Поліцейські затримали зловмисника під час продажу зброї.
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Правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброю і боєприпаси та гроші, отримані за збут “товару”.
Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, його взяли під варту. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.
Також поліцейські встановлюють канал постачання зброї та повне коло осіб, причетних до злочинних оборудок.