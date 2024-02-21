В Одесі затримали чоловіка з арсеналом зброї в багажнику (відео)

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Ділок спочатку за 6 тис. доларів продав три ручні протитанкові гранати. Згодом – два автомати, п’ять гранат, РПГ, п’ять магазинів з набоями та коробку з 45 патронами різного калібру. За все це він отримав 4 тис. доларів.

Поліцейські затримали зловмисника під час продажу зброї.

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу зброю і боєприпаси та гроші, отримані за збут “товару”.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, його взяли під варту. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Також поліцейські встановлюють канал постачання зброї та повне коло осіб, причетних до злочинних оборудок.