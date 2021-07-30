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«Укрзалізниця» запускает дополнительные поезда из Одессы во Львов, Харьков и Запорожье

«Укрзалізниця» запускает дополнительные поезда из Одессы во Львов, Харьков и Запорожье

«Укрзалізниця» назначила дополнительные ночные поезда из Одессы во Львов, Харьков и Запорожье.
Об этом информирует Телеграм-канал украинского перевозчика.

Так, поезд № 258/257 Львов – Одесса будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. Из Одессы он будет курсировать с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00.

Поезд № 242/241 Одесса – Харьков будет отправляться из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Обратно из Харькова он будет курсировать 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36.

Также назначен поезд № 246/245 Запорожье – Одесса. Он будет отправляться из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 4:20.

Напомним, с 16 июля «Укрзалізниця» запустила на постоянной основе две ускоренных электрички из Одессы в Белгород-Днестровский через курортный поселок Затоку.

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Фото Евгения Краснова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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