В Одессу могли попасть сосиски и сыр с опасной инфекцией

В Одессе и Одесской области обнаружили опасную пищевую инфекцию Listeria в экспортируемых из Италии пищевых продуктах – сосисках и сыре.

Об этом пишет Телеграм-канал «Одесская жизнь», ссылаясь на областное Главное управление Госпродпотребслужбы Украины.

Сосиски и сыр с «сюрпризом»

Так, система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) выявила в сыре Asiago Pressato и сосисках из мяса птицы Wurstel опасную инфекцию Listeria. Эти продукты экспортировались в Украину из Италии (производители: Latteria sociale di bolzano vicentino и Agricola Tre valli Soc.Coop.; получатель ЧП «КЛЭР», г. Киев).

В Госпотребслужбе предупреждают, что данная продукция может реализовываться на территории Одессы и области и уведомляют операторов рынка о необходимости изъять указанные сыр и сосиски из продажи.

Чем опасен листериоз?

Бактерия Listeria monocytogenes – возбудитель листериоза. Это серьезная пищевая инфекция, которая опасна для маленьких детей, беременных женщин, людей с низким иммунитетом и пожилых людей. Среди симптомов листериоза – тошнота и рвота, боль в животе, диарея или запор, головная боль и постоянная лихорадка.

Фото иллюстративное