Одесская область получила десятки тонн гуманитарных лекарств

Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации.

Одесская область стала первой областью в Украине, которая получила самую большую донацию в виде лекарств и изделий медицинского назначения на сумму $310 тыс. Такую большую помощь Международный комитет Красного Креста осуществил впервые.

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В ОГА отмечают, что медчреждения Одесской области получили уникальную возможность создать резерв и обеспечить социально незащищенные слои населения лекарствами первой необходимости.

Выдача медпрепаратов будет освещаться на официальных сайтах учреждений здравоохранения. Население может самостоятельно отслеживать, какие изделия медицинского назначения есть в наличии и в каком количестве по остаткам. Отдельно на сайтах больниц будет отображаться перечень контингента, который получил лекарственные средства и комментарии от пользователей услуг.

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