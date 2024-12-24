Новости Одессы и Одесской области

Одесская область получила десятки тонн гуманитарных лекарств

Одесская область получила десятки тонн гуманитарных лекарств

Одесская область получила от Красного Креста 38 тонн гуманитарной медицинской помощи, которая будет распределена среди 132 лечебных учреждений.

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Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации.

Одесская область стала первой областью в Украине, которая получила самую большую донацию в виде лекарств и изделий медицинского назначения на сумму $310 тыс. Такую большую помощь Международный комитет Красного Креста осуществил впервые.

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лекарства

В ОГА отмечают, что медчреждения Одесской области получили уникальную возможность создать резерв и обеспечить социально незащищенные слои населения лекарствами первой необходимости.

Выдача медпрепаратов будет освещаться на официальных сайтах учреждений здравоохранения. Население может самостоятельно отслеживать, какие изделия медицинского назначения есть в наличии и в каком количестве по остаткам. Отдельно на сайтах больниц будет отображаться перечень контингента, который получил лекарственные средства и комментарии от пользователей услуг.

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