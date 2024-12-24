Одесская область получила десятки тонн гуманитарных лекарств

Одесская область получила от Красного Креста 38 тонн гуманитарной медицинской помощи, которая будет распределена среди 132 лечебных учреждений.
Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации.
Одесская область стала первой областью в Украине, которая получила самую большую донацию в виде лекарств и изделий медицинского назначения на сумму $310 тыс. Такую большую помощь Международный комитет Красного Креста осуществил впервые.
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В ОГА отмечают, что медчреждения Одесской области получили уникальную возможность создать резерв и обеспечить социально незащищенные слои населения лекарствами первой необходимости.
Выдача медпрепаратов будет освещаться на официальных сайтах учреждений здравоохранения. Население может самостоятельно отслеживать, какие изделия медицинского назначения есть в наличии и в каком количестве по остаткам. Отдельно на сайтах больниц будет отображаться перечень контингента, который получил лекарственные средства и комментарии от пользователей услуг.
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