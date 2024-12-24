Одеська область отримала десятки тонн гуманітарних ліків

Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації.

Одеська область стала першою областю в Україні, яка отримала найбільшу донацію у вигляді ліків та виробів медичного призначення на суму $310 тис. Таку велику допомогу Міжнародний комітет Червоного Хреста здійснив уперше.

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В ОДА зазначають, що медзаклади Одеської області отримали унікальну можливість створити резерв і забезпечити соціально незахищені верстви населення ліками першої необхідності.

Видача медпрепаратів висвітлюватиметься на офіційних сайтах закладів охорони здоров’я. Населення може самостійно відстежувати, які вироби медичного призначення є в наявності та в якій кількості за залишками. Окремо на сайтах лікарень відображатиметься перелік контингенту, який отримав лікарські засоби та коментарі від користувачів послуг.

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