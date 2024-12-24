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Одеська область отримала десятки тонн гуманітарних ліків

Одеська область отримала десятки тонн гуманітарних ліків

Одеська область отримала від Червоного Хреста 38 тонн гуманітарної медичної допомоги, яку буде розподілено серед 132 лікувальних закладів.

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Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації.

Одеська область стала першою областю в Україні, яка отримала найбільшу донацію у вигляді ліків та виробів медичного призначення на суму $310 тис. Таку велику допомогу Міжнародний комітет Червоного Хреста здійснив уперше.

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ліки

В ОДА зазначають, що медзаклади Одеської області отримали унікальну можливість створити резерв і забезпечити соціально незахищені верстви населення ліками першої необхідності.

Видача медпрепаратів висвітлюватиметься на офіційних сайтах закладів охорони здоров’я. Населення може самостійно відстежувати, які вироби медичного призначення є в наявності та в якій кількості за залишками. Окремо на сайтах лікарень відображатиметься перелік контингенту, який отримав лікарські засоби та коментарі від користувачів послуг.

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