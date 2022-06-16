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В Одесской области выявили случай ботулизма

В Одесской области выявили случай ботулизма

В Одесской области выявлен случай опасного инфекционного заболевания – ботулизма. Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Поел тушенку – и угодил в реанимацию

Так, 9 июня житель города Южного 1985 года рождения ел тушенку домашнего приготовления из мяса уток. Спустя некоторое время он почувствовал себя плохо: боли в животе, слабость, сухость во рту, двоение в глазах, мутность зрения, опущение век.

13 июня пострадавшего на скорой госпитализировали в реанимацию Одесской инфекционной больницы, где медики поставили ему диагноз: ботулизм.

В больнице мужчине ввели противоботулиническую сыворотку. Сейчас он продолжает лечение.

В центре контроля и профилактики болезней напоминают: в 2021 году в Одесской области было зарегистрировано четыре случая заболевания ботулизмом, из них один закончился летально (после употребления вяленой рыбы домашнего приготовления).

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Что такое ботулизм и чем опасен?

Ботулизм – инфекционное заболевание, возникающее в результате отравления токсинами ботулобактерий. Болезнь сопровождается тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

Причиной ботулизма чаще становятся домашние консервы из мяса, рыбы, реже – овощей, вяленые или копченые продукты в случае не соблюдения соответствующих требований при заготовке, переработке или хранении продукта. Также причиной заболевания может быть потребление вяленой или копченой рыбы и копченых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.).

Ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу: микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно или недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом. Даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть заражены.

Первыми симптомами заболевания являются:

  • кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), которые чаще всего возникают через 12-24 часов после употребления зараженной пищи, но могут возникнуть и раньше (уже через 2 часа) или значительно позже (4 суток и более);
  • нарушение зрения;
  • сильно выражена сухость во рту;
  • тяжело говорить (голос становится тихим или пропадает);
  • повышенная утомляемость, мышечная слабость;
  • головокружение.

При наличии первых признаков недомогания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Следует отметить, что в связи с военным положением в стране множество общественных организаций, волонтеров, операторов рынка приобщились к благотворительной миссии, помогая защитникам и внутренне перемещенным лицам по вопросам питания, готовя для них мясные, рыбные и овощные консервы. Медики призывают жителей Одесской области ответственно относиться к благотворительной миссии и строго соблюдать технологические процессы, температурные режимы, вопросы гигиены при изготовлении консервов. Так, мясную тушенку необходимо перед употреблением обязательно кипятить не менее 30 минут.

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Фото из Facebook Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний

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Редакция ПРОФИЛЬ

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