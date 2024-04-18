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В одеську “інфекційку” потрапив рибалка з ботулізмом: що сталося

В одеську “інфекційку” потрапив рибалка з ботулізмом: що сталося

В Одеській області зафіксовано новий випадок захворювання на ботулізм. Житель Одеського району заразився ботулізмом після вживання в’яленого ляща, виготовленого в домашніх умовах.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Повідомляється, що на ботулізм захворів мешканець села Яськи Одеського району, який власноруч виловив ляща в річці Турунчук, зав’ялив рибу і з’їв.

Наступного дня у хворого з’явився біль у животі, слабкість, здуття живота, головний біль. Через день приєдналися такі симптоми, як порушення зору та ковтання, сухість у роті.

Хворого госпіталізували в Одеську інфекційну лікарню, де було встановлено діагноз “Ботулізм”. Хворому провели необхідне лікування та ввели протиботулінічну сироватку. Наразі він продовжує лікування.

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Цей випадок став другим в області протягом останніх місяців: перший випадок було зафіксовано в березні, він також був пов’язаний зі споживанням домашньої продукції – м’ясної тушонки.

У службі нагадують, як уберегти себе та свою родину від цієї гострої токсикоінфекції:

  • Не вживайте в їжу консерви, які мають ознаки псування (роздуті банки або банки зі здутими кришками, нещільно закриті або банки, з яких відчувається дивний чи неприємний запах), та консерви домашнього виготовлення, які зберігалися понад рік.
  • Не купуйте консерви та інші продукти домашнього виготовлення, в’ялену, копчену, солону рибу та інші продукти харчування в місцях несанкціонованої торгівлі, у приватних осіб.
  • Для зменшення ймовірності потрапляння в продукт збудника ботулізму під час домашнього консервування дотримуйтесь таких рекомендацій:

-рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно очистити від нутрощів, ретельно промити зовнішню і внутрішню поверхні;

-гриби складно повністю звільнити від мікрочастинок ґрунту, тому не рекомендується консервувати їх у герметично закритих банках у домашніх умовах;

-під час домашнього консервування, особливо овочів, що містять мало природної кислоти, необхідно додавати за рецептурою оцтову, лимонну кислоту, бо збудник ботулізму не любить кислого середовища.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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