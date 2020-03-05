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Новости Одессы и Одесской области

В одесском зверинце показали новорожденного тигренка (фото, видео)

В одесском зверинце показали новорожденного тигренка (фото, видео)

В зоопарке Одессы похвастались пополнением.

У парочки амурских тигров Тайгера и Натали родился детеныш.

Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Новорожденный малыш себя чувствует хорошо.

Он уже открыл глазки, но пока далеко от мамы не отходит.

Совсем скоро он станет осваивать общий вольер, где на него смогут посмотреть посетители зоопарка.

Еще не понятно, самец это или самка, это сложно разглядеть. Так что у малыша пока нет имени.

А в зверинце говорят, что все жалеющие могут предложить свой вариант клички для тигренка. Победителя, который придумает самое оригинальное имя, огласят летом на празднике малышей.

Кстати, тигры амурской породы, к которым относится детеныш, – очень редки животные. Их даже занесли в Международную Красную книгу. Эти звери – самые крупные хищные кошки в мире.

В Одессе, помимо малыша, живет три взрослых амурских тигра.

Фото, видео: КУ “Одесский зоопарк”   

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