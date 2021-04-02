В Одесском зоопарке – очаровательное пополнение (фото)

Как рассказали на странице заведения в Facebook, малыш чувствует себя хорошо и сейчас с интересом познает окружающий мир под наблюдением матери. Он уже находится в общем вольере лам, где посетители могут понаблюдать за его первыми шагами.

«Кстати, ламы – ближайшие родственники верблюдов. Эти удивительные животные родом из Южной Америки», – добавили в зоопарке.

Ранее в Одесском зоопарке родились дети европейского муфлона.

А 1 апреля из зоопарка «сбежали» черепахи.

Фото: Facebook Одесского зоопарка