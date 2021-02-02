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В Одесском зоопарке увидел свет детеныш редкого оленя

В Одесском зоопарке увидел свет детеныш редкого оленя

В Одесском зоопарке – очередное пополнение: на свет появился олененок редкого вида – китайский мунтжак.

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Как рассказали на странице зверинца в Facebook, эти олени – одни из самых малых представителей семейства. Кроме того, этот вид очень древний – ему более 30 миллионов лет.

Сейчас новорожденный малыш находится со своими родителями в общем вольере. Мать очень бережно заботится о своем детеныше и помогает ему познавать окружающий мир и делать первые шаги в самостоятельную жизнь.

В природе китайский мунтжак живет в южной части Китая и на острове Тайвань.

Напомним, ранее в Одесском зоопарке родились первые детеныши 2021-го года – первыми счастливыми родителями стали камерунские овцы.

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Фото: Facebook-страница Одесского зоопарка

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Редакция ПРОФИЛЬ

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