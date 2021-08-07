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«Не верблюд, и не ишак»: в Одесском зоопарке милое пополнение

«Не верблюд, и не ишак»: в Одесском зоопарке милое пополнение

В Одесском зоопарке появился на свет детеныш оленя-мунтжака.
Об этом сообщил у себя в Facebook директор зоопарка Игорь Беляков.

Беляков прокомментировал пополнение в свойственной ему шуточной стихотворной форме:

Это кто такой родился?

Не верблюд, и не ишак.

Это к нам на свет явился

Новый маленький мунтжак!

Это кто такой родился?
Не верблюд, и не ишак.
Это к нам на свет явился
Новый маленький мунтжак!

Опубликовано Игорем Беляковым Пятница, 6 августа 2021 г.

 

Как сообщалось, в феврале в Одесском зоопарке родился олененок редкого вида – китайский мунтжак.

Мунтжаки – одни из самых малых представителей семейства оленей. Взрослые особи не превышают по размеру крупную собаку.

Фото из Facebook Игоря Белякова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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