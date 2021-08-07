«Не верблюд, и не ишак»: в Одесском зоопарке милое пополнение

В Одесском зоопарке появился на свет детеныш оленя-мунтжака.
Об этом сообщил у себя в Facebook директор зоопарка Игорь Беляков.
Беляков прокомментировал пополнение в свойственной ему шуточной стихотворной форме:
Это кто такой родился?
Не верблюд, и не ишак.
Это к нам на свет явился
Новый маленький мунтжак!
Это кто такой родился?
Не верблюд, и не ишак.
Это к нам на свет явился
Новый маленький мунтжак!
Опубликовано Игорем Беляковым Пятница, 6 августа 2021 г.
Как сообщалось, в феврале в Одесском зоопарке родился олененок редкого вида – китайский мунтжак.
Мунтжаки – одни из самых малых представителей семейства оленей. Взрослые особи не превышают по размеру крупную собаку.
Фото из Facebook Игоря Белякова