«Не верблюд, и не ишак»: в Одесском зоопарке милое пополнение

В Одессе проходит красочный фестиваль – яркий фоторепортаж Сегодня, 7 августа, возле «Ракушки» в одесском парке Шевченко, несмотря на пасмурную с утра погоду, довольно ярко и жарко: здесь проходит ежегодный фестиваль красок ColorFest. ПОДРОБНЕЕ

«Зеленая волна-2021»: Одесская научная библиотека установила необычный интеллектуальный рекорд (фото) Одесская национальная научная библиотека установила необычный рекорд в рамках юбилейного ХХV Международного книжного фестиваля «Зеленая волна»: зарегистрировала в Книге рекордов Украины самый большой рукописный литературный цитатник. ПОДРОБНЕЕ