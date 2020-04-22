В Одесском регионе будут предавать огласке имена нарушителей самоизоляции

В Килийском районе придумали, как бороться с теми, кто нарушает карантин.

Так, местные власти решили разглашать имена людей, которые будут посещать общественные места, в то время как должны быть на самоизоляции.

Их данные обнародуют, чтобы килийцы знали, кто представляет опасность и могли защититься, не контактируя с человеком.

Об этом сообщил в видеообращении на Facebook глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

– Я получаю десятки звонков и сообщений от жителей Килии о том, что по городу спокойно разгуливают те, кто должен находиться на самоизоляции в связи с возвращением из стран или городов, на территории которых зафиксированы вспышки коронавируса.

Павел Бойченко добавил, что за нахождение в общественных местах таких людей также будут наказывать штрафами.

Читайте также:

Министерство здравоохранения Украины разработало Единый государственный протокол для лечения больных Covid-19, на основе которого должны быть созданы региональные протоколы. Напомним, ранее мы писали о том, что одесские медики разработали свой протокол еще в конце марта, опередив отечественный Минздрав.

Также мы рассказывали, куда можно обратиться одесситам, если они заподозрили у себя наличие признаков ОРВИ.

Кроме того, как мы уже сообщали, Минздрав постановил тестировать на коронавирус всех украинцев, болеющих пневмонией.

О том, что ждет украинцев после эпидемии, можно прочесть в нашем материале о посткоронавирусных сценариях.

Фото: РБК-Украина

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.