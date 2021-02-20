На лимане под Одессой провалились под лед трое детей

На Тилигульском лимане неподалеку от села Коблево Николаевской области водитель фуры спас троих детей, которые провалились под лед у автомобильного моста.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Николаевской области.

Случайным свидетелем происшествия стал водитель грузовика, направлявшийся из Коблево в город Южный. Заметив суету на льду и поняв, что пострадали дети, он тут же выбежал на берег и попытался зайти на лед, но дважды провалился по колено. Тогда мужчина вызвал спасателей, а после сделал из ремней стяжки груза веревку и по одному начал вытаскивать детей на берег. На помощь ему подоспели и жители Коблево.

Пострадавших детей – одного 2011-го и двух 2009 годов рождения – отвезли в больницу. Сейчас они в удовлетворительном состоянии.

Ребята сказали, что вышли на лед, чтобы посмотреть на лебедей.

Напомним, сегодня ночью в Одессе тушили пожар в роддоме №5.

Фото: пресс-служба управления ГСЧС в Николаевской области