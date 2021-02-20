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На лимане под Одессой провалились под лед трое детей

На лимане под Одессой провалились под лед трое детей

На Тилигульском лимане неподалеку от села Коблево Николаевской области водитель фуры спас троих детей, которые провалились под лед у автомобильного моста.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Николаевской области.

Случайным свидетелем происшествия стал водитель грузовика, направлявшийся из Коблево в город Южный. Заметив суету на льду и поняв, что пострадали дети, он тут же выбежал на берег и попытался зайти на лед, но дважды провалился по колено. Тогда мужчина вызвал спасателей, а после сделал из ремней стяжки груза веревку и по одному начал вытаскивать детей на берег. На помощь ему подоспели и жители Коблево.

Пострадавших детей – одного 2011-го и двух 2009 годов рождения – отвезли в больницу. Сейчас они в удовлетворительном состоянии.

Ребята сказали, что вышли на лед, чтобы посмотреть на лебедей.

Напомним, сегодня ночью в Одессе тушили пожар в роддоме №5.

Фото: пресс-служба управления ГСЧС в Николаевской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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