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Под Одессой спасатели согнали 15 подростков с тонкого льда

Под Одессой спасатели согнали 15 подростков с тонкого льда

В городе Белгороде-Днестровском Одесской области спасателям пришлось уговаривать компанию подростков сойти на берег и не гулять по тонкому льду водоема.

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Как рассказали в областном управлении ГСЧС, в службу спасения обратились местные жители. Они рассказали, что на лед Днестровского лимана вышли 15 детей и гуляют в 30-ти метрах от берега.

Прибывшие спасатели при помощи громкоговорителя попросили детей уйти с водоема, так как при плюсовой температуре такие прогулки могут быть опасны для жизни. После этого подростки сошли на берег.

Напомним, ранее на замерзшем пруду в одесском парке Победы провалился под лед ребенок, катавшийся на коньках.

Фото: Facebook управления ГСЧС в Одесской области

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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