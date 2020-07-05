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Одесский морвокзал готовят к передаче в концессию

Одесский морвокзал готовят к передаче в концессию

Пассажирский комплекс Одесского морского порта готовят к передаче в концессию. Соответствующий приказ уже издало Министерство инфраструктуры Украины.

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Вопрос о концессии обсуждался на встрече президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменами в Одессе 4 июля.

Об этом информирует сайт президента.

Сообщается, что в концессию планируют передать комплекс, состоящий из отеля «Одесса», морвокзала с причалами и концертно-выставочного зала.

Кроме того, правительство изучает вопрос о возможной передаче в концессию паромной переправы в порту Черноморск. По слова министра инфраструктуры Владислава Криклия, технико-экономическое обоснование концессии переправы разрабатывают ЕБРР и Международная финансовая корпорация (IFC).

Справка

Концессия — вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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