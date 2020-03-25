У бывшего ректора одесского медуниверситета Запорожана провели обыски

Об этом сообщает Радио Свобода. Следственные действия также прошли в здании ректората университета и у других должностных лиц вуза.

Обыски, которых, по данным Радио Свобода, было около пятнадцати, касались уголовного дела, сведения о котором внесли в ЕРДР еще 19 декабря 2019 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

По версии обвинения, должностные лица университета обогатились при проведении тендеров на медицинские препараты, а также во время ремонтно-строительных работ. Они касались нескольких медицинских учреждений, созданных на базе медуниверситета – Центр реконструктивной и восстановительной медицины, Многопрофильный медицинский центр и Офтальмологический медицинский центр.

Эти учреждения в 2019 году получили новых руководителей, изменили штатные расписания и объединили отдельные структурные подразделения. При этом руководство вуза не уведомляло Министерство здравоохранения, хотя именно Минздрав выдавал лицензии на ведение хозяйственной деятельности в этих трех учреждениях.

Согласно февральским постановлениям суда по тому же производству, ранее прокуратура получала доступ к договорам о поставках медицинских товаров и оборудования за госсредства на сумму более 45 млн гривен, к копиям правоустанавливающих документов на предприятие и на должностных лиц «Анна-Мед», за период с 2016 по 2019 год.

В одесской областной прокуратуре Радио Свобода подтвердили проведение обысков в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту присвоения имущества государства должностными лицами Одесского национального медицинского университета, совершенного в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Обыски продолжаются.

Валерий Запорожан был уволен с должности ректора Одесского медуниверситета в июле 2018 года, но с тех пор судится с Министерством здравоохранения за свою должность. Фактически вузом сейчас руководит Юрий Сухин, которого летом 2018 поддержал Запорожан. Министерство назначало на должность ректора Константина Аймедова, но он не смог приступить к исполнению своих обязанностей.

Фото: vedomosti.od.ua

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