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Новости Одессы и Одесской области

У бывшего ректора одесского медуниверситета Запорожана провели обыски

У бывшего ректора одесского медуниверситета Запорожана провели обыски

Дом бывшего ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана, который сейчас возглавляет научный совет университета, обыскивали 24 марта.

Об этом сообщает Радио Свобода. Следственные действия также прошли в здании ректората университета и у других должностных лиц вуза.

Обыски, которых, по данным Радио Свобода, было около пятнадцати, касались уголовного дела, сведения о котором внесли в ЕРДР еще 19 декабря 2019 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

По версии обвинения, должностные лица университета обогатились при проведении тендеров на медицинские препараты, а также во время ремонтно-строительных работ. Они касались нескольких медицинских учреждений, созданных на базе медуниверситета – Центр реконструктивной и восстановительной медицины, Многопрофильный медицинский центр и Офтальмологический медицинский центр.

Эти учреждения в 2019 году получили новых руководителей, изменили штатные расписания и объединили отдельные структурные подразделения. При этом руководство вуза не уведомляло Министерство здравоохранения, хотя именно Минздрав выдавал лицензии на ведение хозяйственной деятельности в этих трех учреждениях.

Согласно февральским постановлениям суда по тому же производству, ранее прокуратура получала доступ к договорам о поставках медицинских товаров и оборудования за госсредства на сумму более 45 млн гривен, к копиям правоустанавливающих документов на предприятие и на должностных лиц «Анна-Мед», за период с 2016 по 2019 год.

В одесской областной прокуратуре Радио Свобода подтвердили проведение обысков в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту присвоения имущества государства должностными лицами Одесского национального медицинского университета, совершенного в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Обыски продолжаются.

Валерий Запорожан был уволен с должности ректора Одесского медуниверситета в июле 2018 года, но с тех пор судится с Министерством здравоохранения за свою должность. Фактически вузом сейчас руководит Юрий Сухин, которого летом 2018 поддержал Запорожан. Министерство назначало на должность ректора Константина Аймедова, но он не смог приступить к исполнению своих обязанностей.

Фото: vedomosti.od.ua

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