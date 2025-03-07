По данным следствия, чиновник требовал деньги от предпринимателя за изготовление разрешительной документации на строительство и реконструкцию объектов в городе.
Во время обыска у Касимова изъяли помеченные купюры. Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение.
В последние годы Одесса претерпела значительные архитектурные изменения. В городе наблюдается активная застройка исторического центра и приморской зоны многоэтажками. Также зафиксированы случаи разрушения памятников архитектуры. Эксперты связывают эти процессы с коррупционными схемами в Одесском горсовете.
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