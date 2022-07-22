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В одесском Горсаду прозвучат стихи на разных языках

В одесском Горсаду прозвучат стихи на разных языках

В воскресенье, 24 июля, в Ротонде одесского Городского сада состоится мультикультурный поэтически-вокальный вечер «Ковчег вдохновения».

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».

«Вас ждет незабываемый вечер поэзии, который состоится в самом сердце Одессы в сопровождении вокалистов и музыкантов»,

– сказано в сообщении.

В программе мероприятия – стихи и песни на украинском, польском, английском, испанском, французском и других языках. Для зрителей установят специальный монитор с переводом произведений.

Начало – в 17:00.

Вечер Ковчег вдохновения

Также сообщается, что на официальном YouTube-канале мэрии «Думская, 1» доступна запись концерта камерного оркестра Black sea orchestra от 17 июля.

Как сообщала «Одесская жизнь», завтра, 23 июля, на одесском рынке «Книжка» состоится спектакль под открытым небом, да не простой, а интерактивный.

Кроме того, вы можете ознакомиться с афишей бесплатных мероприятий в Одессе на 22-24 июля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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