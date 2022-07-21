Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 22 – 24 июля

Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 22 – 24 июля

Очередной уикенд. Все больше событий, встреч, общения. Мы работаем и отдыхаем, поддерживаем друг друга в трудные моменты и помогаем ВСУ. Мы держимся и не сдаемся. А мы помогаем найти бесплатные, интересные и полезные события.

Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
Йога

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 22 июля, 11:00
Украинский клуб

Что: Краеведческая прогулка
Где: Екатерининская, 67
Когда: 22 июля, 11:00
https://fb.me/e/1RzYTDBLM
Прогулка

Что: Открытие выставки Стаса Жалобнюка
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 22 июля, 15:00
выставка траурника

Что: Встреча англоязычного клуба
Где: Дерибасовская 21, Пузата хата
Когда: 22 июля, 17:00
https://fb.me/e/nSgxSvDSv

Что: Премьера фильма «Акватория» 2020
Где: Онлайн https://y
Когда: 22 июля, 22:00
https://fb.me/e/1RCZEXJ4e
Премьера фильма

Что: Блогер пати
Где: Военный спуск, 14
Когда: 23 июля, 14:00
Запись обязательна
0971219232 Татьяна
https://t.me/c/1488132039/4575
блогер пати

Что: Немецкий для взрослых
Где: Филатова 1,  Читальный зал ОННБ
Когда: 23 июля, 15:00
Немецкий

Что: Уличное представление
Где: Александровский проспект, Книга
Когда: 23 июля, 17:00
https://www.facebook.com/7perron

Что: Клуб для подростков
Где: Военный спуск, 14
Когда: 23 июля, 17:30
Запись обязательна
Татьяна 0971219232
https://t.me/c/1488132039/4576
клуб для подростков

Что: Лекция Майи Тульчинской «Базовый гардероб — три месяца в одном чемодане»
Где: Онлайн
Когда: 23 июля, 19:00
Free donation https://bavovna.help
https://fb.me/e/3kjCMDEal

Что: Йога для детей
Где: Спуск переулка Азарова/Трасса здоровья
Когда: 24 июля, 9:00
Тел 096-790-87-64
йога для детей

Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Горького
Когда: 24 июля, 15:00
https://fb.me/e/3yqNVwHAH

Что: Английский для детей
Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 24 июля, 15:00
Английский для детей

 

Что: Английский для взрослых
Где: Филатова,1,  Читальный зал ОННБ
Когда: 24 июля, 16:00
Английский для взрослых

Что: Мультикультурный поэтически-вокальный вечер «Ковчег вдохновения»
Где: Горсад
Когда: 24 июля, 17:00
https://fb.me/e/1Ub2yqFP9

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить