Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 22 – 24 июля

Очередной уикенд. Все больше событий, встреч, общения. Мы работаем и отдыхаем, поддерживаем друг друга в трудные моменты и помогаем ВСУ. Мы держимся и не сдаемся. А мы помогаем найти бесплатные, интересные и полезные события.

Что: Йога

Где: пер. Азарова

Когда: Каждое утро, 7:00

https://t.me/c/1488132039/4395



Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 22 июля, 11:00



Что: Краеведческая прогулка

Где: Екатерининская, 67

Когда: 22 июля, 11:00

https://fb.me/e/1RzYTDBLM



Что: Открытие выставки Стаса Жалобнюка

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 22 июля, 15:00



Что: Встреча англоязычного клуба

Где: Дерибасовская 21, Пузата хата

Когда: 22 июля, 17:00

https://fb.me/e/nSgxSvDSv

Что: Премьера фильма «Акватория» 2020

Где: Онлайн https://y

Когда: 22 июля, 22:00

https://fb.me/e/1RCZEXJ4e



Что: Блогер пати

Где: Военный спуск, 14

Когда: 23 июля, 14:00

Запись обязательна

0971219232 Татьяна

https://t.me/c/1488132039/4575



Что: Немецкий для взрослых

Где: Филатова 1, Читальный зал ОННБ

Когда: 23 июля, 15:00



Что: Уличное представление

Где: Александровский проспект, Книга

Когда: 23 июля, 17:00

https://www.facebook.com/7perron



Что: Клуб для подростков

Где: Военный спуск, 14

Когда: 23 июля, 17:30

Запись обязательна

Татьяна 0971219232

https://t.me/c/1488132039/4576



Что: Лекция Майи Тульчинской «Базовый гардероб — три месяца в одном чемодане»

Где: Онлайн

Когда: 23 июля, 19:00

Free donation https://bavovna.help

https://fb.me/e/3kjCMDEal



Что: Йога для детей

Где: Спуск переулка Азарова/Трасса здоровья

Когда: 24 июля, 9:00

Тел 096-790-87-64



Что: День поддержки переселенцев

Где: Парк Горького

Когда: 24 июля, 15:00

https://fb.me/e/3yqNVwHAH



Что: Английский для детей

Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ

Когда: 24 июля, 15:00



Что: Английский для взрослых

Где: Филатова,1, Читальный зал ОННБ

Когда: 24 июля, 16:00



Что: Мультикультурный поэтически-вокальный вечер «Ковчег вдохновения»

Где: Горсад

Когда: 24 июля, 17:00

https://fb.me/e/1Ub2yqFP9

