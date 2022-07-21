Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 22 – 24 июля

Очередной уикенд. Все больше событий, встреч, общения. Мы работаем и отдыхаем, поддерживаем друг друга в трудные моменты и помогаем ВСУ. Мы держимся и не сдаемся. А мы помогаем найти бесплатные, интересные и полезные события.
Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 22 июля, 11:00
Что: Краеведческая прогулка
Где: Екатерининская, 67
Когда: 22 июля, 11:00
https://fb.me/e/1RzYTDBLM
Что: Открытие выставки Стаса Жалобнюка
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 22 июля, 15:00
Что: Встреча англоязычного клуба
Где: Дерибасовская 21, Пузата хата
Когда: 22 июля, 17:00
https://fb.me/e/nSgxSvDSv
Что: Премьера фильма «Акватория» 2020
Где: Онлайн https://y
Когда: 22 июля, 22:00
https://fb.me/e/1RCZEXJ4e
Что: Блогер пати
Где: Военный спуск, 14
Когда: 23 июля, 14:00
Запись обязательна
0971219232 Татьяна
https://t.me/c/1488132039/4575
Что: Немецкий для взрослых
Где: Филатова 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 23 июля, 15:00
Что: Уличное представление
Где: Александровский проспект, Книга
Когда: 23 июля, 17:00
https://www.facebook.com/7perron
Что: Клуб для подростков
Где: Военный спуск, 14
Когда: 23 июля, 17:30
Запись обязательна
Татьяна 0971219232
https://t.me/c/1488132039/4576
Что: Лекция Майи Тульчинской «Базовый гардероб — три месяца в одном чемодане»
Где: Онлайн
Когда: 23 июля, 19:00
Free donation https://bavovna.help
https://fb.me/e/3kjCMDEal
Что: Йога для детей
Где: Спуск переулка Азарова/Трасса здоровья
Когда: 24 июля, 9:00
Тел 096-790-87-64
Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Горького
Когда: 24 июля, 15:00
https://fb.me/e/3yqNVwHAH
Что: Английский для детей
Где: Филатова, 1, Читальный зал ОННБ
Когда: 24 июля, 15:00
Что: Английский для взрослых
Где: Филатова,1, Читальный зал ОННБ
Когда: 24 июля, 16:00
Что: Мультикультурный поэтически-вокальный вечер «Ковчег вдохновения»
Где: Горсад
Когда: 24 июля, 17:00
https://fb.me/e/1Ub2yqFP9