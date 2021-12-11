В одесском Горсаду проходит дипломатическая ярмарка (видео)

Сегодня, 11 декабря, в Городском саду Одессы открылась уже десятая благотворительная рождественская дипломатическая ярмарка. Мероприятие инициировал одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров».

В церемонии открытия приняли участие представители генеральных и почетных консульств, а также дипломатических миссий, работающих в Одессе, и руководство города и области.

На ярмарке все желающие могут попробовать национальную кухню и напитки разных стран, а также приобрести национальные сувениры.

Собранные на ярмарке средства направят на помощь детской больнице.

Ярмарка будет работать до 16:00.

Фото: Думская