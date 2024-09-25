Болельщики одесского «Черноморца» во время матча назвали львовских футболистов «бандеровцами»

Об этом во время пресс-конференции после матча сообщил главный тренер львовян Владислав Лупашко.

«Я понимаю, что есть много разных людей, и нельзя относиться к одесским болельщикам так, как я хочу сказать – остро. Но то, что кричали некоторые болельщики… Нельзя так делать. У нас единая страна. Сейчас все регионы Украины являются одним целым, так что такого позволять нельзя. Мы все говорим о расизме, но такие вещи не лучше расизма», — отметил Лупашко.

Пока неизвестно, оставят ли в львовской команде этот факт на совести болельщиков или будут сигнализировать руководящим футбольным органам страны относительно недопустимости подобных вещей.

Отметим, в матче 7-го тура чемпионата Украины одесситы проиграли «Карпатам» с минимальным счетом 0:1.

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