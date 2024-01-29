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В одесском детсаду обнаружили вспышку кишечной инфекции

В одесском детсаду обнаружили вспышку кишечной инфекции

В одесскую больницу госпитализировали пятерых детей с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит». Дети ходят в одно учебное дошкольное учреждение.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактических заболеваний.

В сообщении говорится, что в течение 19-25 января 2024 в Городскую детскую клиническую больницу №2 госпитализировали 5 детей, у которых при лабораторном обследовании обнаружили ротавирус.

Все госпитализированные дети посещают одно детское дошкольное учреждение.

Чтобы установить источники и факторы заражения, обследовали контактные лица, отобрали пробы пищевых продуктов, воды, смывов для проведения лабораторных исследований.

На сегодня, 29 января, новых случаев не зарегистрировано. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

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В Центре напомнили, что в течение 2023 года в Одесской области зарегистрировано 4 вспышки острых кишечных инфекций. Вспышки регистрировали в учебно-воспитательных заведениях и в быту. Во время вспышек пострадали 29 человек, из них 28 детей.

Справка.

Ротавирусная инфекция – одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус человека. В основном возникает в холодное время года, преимущественно с ноября по апрель. Ротавирус является наиболее распространенной причиной диареи у детей от 6 месяцев до 4-5 лет во всем мире.

Симптомы заболевания: резкое повышение температуры тела, тошнота, боль и урчание в животе, рвота, сильный понос, водянисто-пенистый стул ярко-желтого цвета. Диарея может занять от 5 до 7 дней.

Также заболевание может проявляться как ОРВИ: насморк, покраснение в горле, боль при глотании, несмотря на то, что это исключительно кишечная инфекция и не имеет никакого отношения к вирусам респираторной группы. У ребенка, контактировавшего с ротавирусом, симптомы могут проявиться уже через 2 дня.

Медики рекомендуют как можно скорее обратиться к врачу, если у ребенка наблюдаются определенные симптомы:

  • чрезмерная сонливость или слишком продолжительный сон;
  • частая рвота;
  • меньшее желание пить жидкость;
  • стул черного цвета или в нем есть кровь или навоз;
  • любое повышение температуры тела у ребенка моложе 6 месяцев;
  • высокая температура тела более 24 часов у ребенка старше 6 месяцев.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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