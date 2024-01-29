В одеському дитсадку виявили спалах кишкової інфекції

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактичних хвороб.

У повідомленні йдеться, що протягом 19-25 січня 2024 року до Міської дитячої клінічної лікарні №2 госпіталізували 5 дітей, у яких при лабораторному обстеженні виявили ротавірус.

Усі госпіталізовані діти відвідують один дитячий дошкільний заклад.

Аби встановити джерела та фактори зараження, провели обстеження контактних осіб, відібрали проби харчових продуктів, води, змивів для проведення лабораторних досліджень.

Станом на сьогодні, 29 січня, нових випадків не зареєстровано. Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

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У Центрі нагадали, що протягом 2023 року в Одеській області зареєстровано 4 спалахи гострих кишкових інфекцій. Спалахи реєстрували у навчально-виховних закладах та у побуті. Під час спалахів постраждало 29 осіб, з них 28 дітей.

Довідка.

Ротавірусна інфекція — одна з форм гострої кишкової інфекції, збудником якої є ротавірус людини. Здебільшого виникає в холодну пору року, переважно з листопада до квітня. Ротавірус є найбільш поширеною причиною діареї в дітей віком від 6 місяців до 4–5 років у всьому світі.

Симптоми захворювання: різке підвищення температури тіла, нудота, біль і бурчання в животі, блювання, сильний пронос, водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору. Діарея може тривати від 5 до 7 днів.

Також захворювання може проявлятися як ГРВІ: нежить, почервоніння в горлі, біль при ковтанні, попри те, що це виключно кишкова інфекція й не має жодного стосунку до вірусів респіраторної групи. У дитини, яка контактувала з ротавірусом, симптоми можуть проявитися вже через 2 дні.

Медики рекомендують якнайшвидше звернутися до лікаря, якщо у дитини спостерігаються певні симптоми:

надмірна сонливість або надто тривалий сон;

часте блювання;

менше бажання пити рідину;

стул чорного кольору або в ньому є кров чи гній;

будь-яке підвищення температури тіла в дитини молодше 6 місяців;

висока температура тіла понад 24 години у дитини старше 6 місяців.