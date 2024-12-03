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В Одесской ОВА рассказали, быть ли детским новогодним праздникам в садиках и школах

В Одесской ОВА рассказали, быть ли детским новогодним праздникам в садиках и школах

Глава департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак прокомментировал организацию детских праздников в учебных заведениях и пояснил, уместны ли такие мероприятия в дни войны.

Соответствующее обращение к коллегам и родителям чиновник опубликовал сегодня на своей странице в Facebook.

По словам Лончака, его позиция на третьем году полномасштабной войны не изменилась: у детей должен быть праздник!

«Николая, Рождественские традиции, Новый год. Никто не имеет права забрать у них эти памятные мгновения детства, тем более враг! Особое внимание тем, кто потерял родных, кто вне дома из-за войны, чьи родители сейчас на фронте, деткам с особыми образовательными потребностями. Мы – для них дом! И Святой Николай тоже мы!!! Из сверхсложного военного 2024-го хочу, чтобы им больше всего запомнилось именно это – ощущение праздничной атмосферы, приятные сюрпризы, украшение елки и общие добрые дела вместе. В эти декабрьские дни, когда сердце так по-детски ждет чуда, давайте вместе продемонстрируем, что мир не упал, и что мы с вами чуточку волшебники»,

– написал Лончак.

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В то же время он отмечает, что слишком «громких» мероприятий в дни войны, конечно, быть не должно, однако фотозона в учебном заведении, праздничные локации, сделанные собственноручно, теплые поздравления и обмен эмоциями с одноклассниками, новогодние утренники, поделки и символические подарочки сверстникам с деоккупированных территорий или защитникам, мастер-классы, зимние развлечения – не под запретом.

И разумеется, не следует забывать о правилах безопасности: организовывать праздники только там, где есть укрытия, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и не распространять в соцсетях адреса проведения каких-либо мероприятий, а фото и видео публиковать только после того, как событие произошло и дети находятся дома.

«За этим – пристальный контроль! Безопасность – превыше всего!», – призывает глава департамента образования.

Напомним, сегодня, 3 декабря, в центре Одессы начался монтаж главной городской елки. По традиции открытие запланировано на День Святого Николая – 6 декабря.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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