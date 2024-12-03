В Одеській ОВА розповіли, чи бути дитячим новорічним святам у садках та школах

Відповідне звернення до колег та батьків чиновник опублікував сьогодні на своїй сторінці у Facebook.

За словами Лончака, його позиція на третьому році повномасштабної війни не змінилася: у дітей повинно бути свято!

«Миколая, Різдвяні традиції, Новий рік. Ніхто не має права забрати у них ці пам’ятні миті дитинства, тим більше ворог! Особлива увага тим, хто втратив рідних, хто не вдома через війну, чиї батьки зараз на фронті, діткам з особливими освітніми потребами. Ми – для них дім! І Святий Миколай теж ми!!! З надскладного воєнного 2024-го хочу, щоб їм найбільше запам’яталося саме це – відчуття святкової атмосфери, приємні сюрпризи, прикрашання ялинки та спільні добрі справи разом.

У ці грудневі дні, коли серце так по-дитячому чекає дива, давайте разом продемонструємо, що світ не впав, і що ми з вами трішечки чарівники»,

– написав Лончак.

Водночас він зазначає, що надто «гучних» заходів у дні війни, звичайно, не повинно бути, проте фотозона в навчальному закладі, святкові локації, зроблені власноруч, теплі привітання та обмін емоціями з однокласниками, новорічні ранки, вироби та символічні подарунки одноліткам з деокупованих територій або захисникам, майстер-класи, зимові розваги – не під забороною.

І зрозуміло, не слід забувати про правила безпеки: організовувати свята тільки там, де є укриття, не нехтувати сигналами повітряної тривоги і не розповсюджувати в соцмережах адреси проведення будь-яких заходів, а фото та відео публікувати лише після того, як подія сталася та діти перебувають удома.

«За цим – пильний контроль! Безпека – понад усе!», – закликає голова департаменту освіти.

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, у центрі Одеси розпочався монтаж головної міської ялинки. За традицією, відкриття заплановане на День Святого Миколая – 6 грудня.