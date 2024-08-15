Школьные укрытия в Одессе: как изменилась ситуация на третий год войны

В Одессе из 120 школ городского подчинения собственное укрытие имеют 92 заведения. Еще 25 школ из-за особенностей ландшафта используют укрытие заведений, которые расположены рядом. А три школы могут работать только дистанционно.

Об этом сообщили в городском департаменте образования и науки.

Сейчас продолжается ремонт укрытий в 32 школах: специалисты расширяют площади, ремонтируют полы, обустраивают вентиляцию, туалеты, входные группы и тому подобное.

Это даст возможность почти 70 тысячам одесских школьников выбрать очное обучение.

Читайте также: Могут ли в школах Одессы отказать в дистанционной форме обучения

«Это титанический труд небольших ремонтных бригад, наших КУ и, конечно, директоров, заместителей по хозяйственной, технического персонала, педагогов и всего нашего сообщества», — отметила директор Департамента образования и науки Елена Буйневич.

Но все проблемы с укрытиями по-прежнему не решены, поскольку постоянно меняются нормы и требования к ним, говорит чиновница.

«Не ругайте директора своей школы, если укрытие маленькое или его нет. Это не его вина. Не он выбирал место расположения школы. Не он меняет правила и требования. Это несправедливо. Все, кто укрытие иметь может, их имеют», — подытожила Елена Буйневич.

Напомним, к началу лета 2023 года в Одессе работало 67 укрытий, отремонтированных в учебных заведениях, а еще 24 учреждения принимали школы и садики по договору.

Читайте также: В шести школах Одесской области построят новые укрытия: кто финансирует проект