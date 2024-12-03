В Одессе устанавливают главную елку: когда открытие

Об этом сообщили в мэрии.

Высота главной елки — 20 метров, ширина — 9. Верхушку елки традиционно увенчает рождественская звезда.

В этом году елка также будет украшена стилизованными элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой. Также рядом с елкой запланировано разместить несколько новогодних зон.

Напомним, в прошлом году гланую елку начали устанавливать на Дерибасовской 2 декабря. Также советуем посмотреть фотоисторию елки на Думской площади за 11 лет.