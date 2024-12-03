Новости Одессы и Одесской области

В Одессе устанавливают главную елку: когда открытие

В Одессе устанавливают главную елку: когда открытие

Сегодня, 3 декабря, на улице Дерибасовской начался монтаж главной Новогодней елки Одессы. По традиции открытие запланировано на День Святого Николая — 6 декабря.

Об этом сообщили в мэрии.

Высота главной елки — 20 метров, ширина — 9. Верхушку елки традиционно увенчает рождественская звезда.

Читайте также: Главная елка в Измаиле будет гораздо дешевле: где удалось сэкономить

елка

В этом году елка также будет украшена стилизованными элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой. Также рядом с елкой запланировано разместить несколько новогодних зон.

Напомним, в прошлом году гланую елку начали устанавливать на Дерибасовской 2 декабря. Также советуем посмотреть фотоисторию елки на Думской площади за 11 лет.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua