Одесситов призывают присоединиться к акции «Тайный Санта!»

Одесская «Корпорация монстров» призывает присоединиться к акции «Тайный Санта!» для сбора подарков одиноким пожилым людям.
Об этом сообщила директор благотворительного фонда Екатерина Ножевникова.
Акция призвана помочь одиноким подопечным «Корпорации монстров».
«Одна коробка конфет и немного внимания подарят человеку ощущение, что он не один…» — говорит волонтер.
Подарки будут собирать в течение декабря во Дворце спорта по адресу проспект Шевченко, 31 по вторникам и четвергам, с 10:00 до 18:00.
Что можно приносить
Это не должно быть что-то ценное. Например:
- Сладости, чай, кофе.
- Новые теплые тапочки, теплые носки, варежки, шарфы.
- Чайные чашки.
- Средства гигиены.
Телефон для связи с помощницами Санты +380997459408.
Напомним, Екатерина Ножевникова и еще трое одесситов вошли в ТОП-100 известных украинцев, которые вносят наибольший вклад в независимость и будущее страны.