Одесситов призывают присоединиться к акции «Тайный Санта!»

Об этом сообщила директор благотворительного фонда Екатерина Ножевникова.

Акция призвана помочь одиноким подопечным «Корпорации монстров».

«Одна коробка конфет и немного внимания подарят человеку ощущение, что он не один…» — говорит волонтер.

Подарки будут собирать в течение декабря во Дворце спорта по адресу проспект Шевченко, 31 по вторникам и четвергам, с 10:00 до 18:00.

Что можно приносить

Это не должно быть что-то ценное. Например:

Сладости, чай, кофе.

Новые теплые тапочки, теплые носки, варежки, шарфы.

Чайные чашки.

Средства гигиены.

Телефон для связи с помощницами Санты +380997459408.

Напомним, Екатерина Ножевникова и еще трое одесситов вошли в ТОП-100 известных украинцев, которые вносят наибольший вклад в независимость и будущее страны.