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Одесситов призывают присоединиться к акции «Тайный Санта!»

Одесситов призывают присоединиться к акции «Тайный Санта!»

Одесская «Корпорация монстров» призывает присоединиться к акции «Тайный Санта!» для сбора подарков одиноким пожилым людям. 

Об этом сообщила директор благотворительного фонда Екатерина Ножевникова.

Акция призвана помочь одиноким подопечным «Корпорации монстров».

«Одна коробка конфет и немного внимания подарят человеку ощущение, что он не один…» — говорит волонтер.

Подарки будут собирать в течение декабря во Дворце спорта по адресу проспект Шевченко, 31 по вторникам и четвергам, с 10:00 до 18:00.

Что можно приносить

Это не должно быть что-то ценное. Например:

  • Сладости, чай, кофе.
  • Новые теплые тапочки, теплые носки, варежки, шарфы.
  • Чайные чашки.
  • Средства гигиены.

Телефон для связи с помощницами Санты +380997459408.

Напомним, Екатерина Ножевникова и еще трое одесситов вошли в ТОП-100 известных украинцев, которые вносят наибольший вклад в независимость и будущее страны.

 

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