Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области задержали серийного поджигателя

В Одесской области задержали серийного поджигателя

24-летний житель Черноморска по указаниям неизвестного куратора повредил девять зданий, среди которых амбулатория, отделение почты и ЦНАП.

По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, правоохранители задержали молодого человека, который в течение октября-ноября совершал поджоги в Одесском и Подольском районах. Злоумышленник нашел «работу» через интернет, где его завербовало неустановленное лицо.

Действуя по указаниям куратора, подозреваемый ночью наведывался к определенным объектам, разбивал окна, заливал горючее вещество и поджигал помещения. Свои преступные действия он фиксировал на видео для отчетности перед заказчиком.

При обыске жилища правоохранители изъяли одежду и обувь, которые использовались во время поджогов, мобильный телефон и другие вещественные доказательства. В настоящее время злоумышленнику объявлено подозрение в семи эпизодах, рассматривается вопрос о еще двух поджогах.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 059 800 гривен. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям в Одесской и других областях Украины.

Читайте также:

Фото аватара
Иван Свищ ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua