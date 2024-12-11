В Одесской области задержали серийного поджигателя

По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, правоохранители задержали молодого человека, который в течение октября-ноября совершал поджоги в Одесском и Подольском районах. Злоумышленник нашел «работу» через интернет, где его завербовало неустановленное лицо.

Действуя по указаниям куратора, подозреваемый ночью наведывался к определенным объектам, разбивал окна, заливал горючее вещество и поджигал помещения. Свои преступные действия он фиксировал на видео для отчетности перед заказчиком.

При обыске жилища правоохранители изъяли одежду и обувь, которые использовались во время поджогов, мобильный телефон и другие вещественные доказательства. В настоящее время злоумышленнику объявлено подозрение в семи эпизодах, рассматривается вопрос о еще двух поджогах.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 059 800 гривен. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям в Одесской и других областях Украины.

Читайте также: