Житель Нерубайского дважды поджигал офис нотариуса

В Одессе полицейские объявили жителю Нерубайского подозрение в поджоге нотариальной конторы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

33-летний мужчина дважды пытался сжечь офис. Первый раз злоумышленника «подвело» самодельное зажигательное устройство, которое он установил у входной двери.

Во второй раз он довел дело до конца, облив легковоспламеняющейся смесью окно здания и поджег его.

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и установили правонарушителя. Его задержали по месту жительства. Мужчина признался, что хотел отомстить за вроде бы ненадлежащим образом оформленные документы на жилье.

Мужчине объявили подозрение в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области